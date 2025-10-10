Jardí, en modo goleador

El Nàstic ha encontrado en Jaume Jardí el impulso goleador que necesitaba. El futbolista reusense, que ya suma cuatro tantos en este inicio de temporada —dos frente al Betis Deportivo, uno ante el Eldense (3-0) y otro en el campo del Ibiza (0-2)—, ha firmado su mejor arranque desde que es profesional y se consolida como máximo artillero del equipo, por encima de Cedric y Baselga, que estaban llamados a ser los goleadores del equipo.

El cambio de posición ha sido clave. Luis César Sampedro le ha dado libertad total en la mediapunta, alejándolo de la banda y permitiéndole moverse entre líneas, donde está mostrando su versión más decisiva. Jardí interpreta los espacios con inteligencia y llega con más frecuencia al área rival, algo que explica su explosión goleadora.

A sus 22 años, el ‘10’ grana apunta a superar con holgura sus registros anteriores: seis goles en 41 partidos la pasada campaña y siete en 42 la anterior. Su techo, hasta ahora, estaba en los nueve goles logrados con el juvenil del FC Barcelona en 2021, una cifra que podría pulverizar en las próximas semanas si mantiene el ritmo.