Iván Moreno vuelve para reflotar al Vilafranca

El Vilafranca tendrá nuevo técnico con el cambio de año. Se marcha una leyenda como ‘Parxi’ Atsara, y llega Iván Moreno, otra institución en en el club del Penedés: el técnico con más partidos en la historia del primer equipo (315).

Después de casi una década entrenando al Fundació Atlètic Vilafranca, con el que consiguió el ascenso a Primera Catalana, ‘Patsi’ Atsarà dio el salto al primer equipo penedesenc.

La apuesta parecía acertada, pero tras trece partidos de Liga, el equipo se encuentra en la penúltima posición, con tres victorias, cuatro empates y seis derrotas (18 goles a favor y 27 en contra). Aunque solo está a un punto de la salvación -y a solo dos de la novena plaza, muestra de la igualdad de la categoría-, las dos últimas derrotas ante Castelldefels (5-1) y San Juan Montcada (1-2) parecen haberle sentenciado.

De hecho, el equipo empezó la temporada de forma muy negativa, con tres derrotas consecutivas, para después dar paso a dos empates y una derrota más. Tras la victoria contra el Júpiter (2-1), encadenó tres triunfos, los únicos que lleva en el curso.

Para intentar revertir la dinámica, vuelve Iván Moreno, el técnico que dirigió al mejor Vilafranca de la historia, el que se afianzó en Tercera RFEF y acarició el ascenso a Segunda RFEF en varias campañas.

Tras empezar en la Pobla de Mafumet, Moreno asumió el cargo del Vilafranca en la campaña 2014/2015, y estuvo durante nueve temporadas dirigiendo al club en Tercera RFEF, antes de marcharse al Nàstic como parte del cuerpo técnico de Dani Vidal.

Después de un gran debut, acabando en la quinta posición, encadenó dos temporadas en las que disputó el play-off de ascenso a la ya extinta Segunda B. En ambas ocasiones quedó apeado en la primera ronda, ante el Atlético Malagueño en la primera ocasión, y ante el Unión Adarve en la segunda. En los años posteriores, se afianzó en la categoría, sin pasar nunca apuros.