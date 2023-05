Isaac Nana: "Este domingo toca celebrar una victoria"

El Cornellà se mide en casa a un Athletic B ya descendido en un duelo clave para los locales El conjunto de Gonzalo Riutort se encuentra en zona de descenso tras once jornadas sin ganar

Cuatro jornadas. Cuatro finales. El Cornellà se la juega en este tramo final de la temporada, sin margen de error en los partidos que quedan por delante, empezando por el de este domingo ante un Bilbao Athletic ya descendido y sin nada que perder.

Un encuentro que los verdes preparan como el resto, pero “sabiendo la importancia que tiene”, tal y como reconoce Isaac Nana, uno de los capitanes del equipo. “Viene un equipo ya descendido, pero hay que respetar a todos los rivales y ahora no nos vale otro resultado, que no sea ganar”, comenta para SPORT y añade “lo necesitamos. Este domingo ya toca celebrar una victoria que podamos ya salir de esa zona”.

"El Athletic juega sin presión, técnicamente son muy buenos", apunta respecto al filial rojiblanco, y añade "si no respetamos al rival, si no nos metemos en el partido desde el minuto uno nos va a complicar mucho la vida. Hay que respetar al rival como si fuera el primero, hacer las cosas bien, y ganar el partido, no los vamos a menospreciar".

El Cornellà acumula once jornadas sin conocer la victoria, con un balance de seis empates y cinco derrotas. Una situación que en algunos momentos ha hecho mella en la plantilla. “Después del partido contra el Calahorra el vestuario estaba cabizbajo, triste, no se esperaba ese resultado. Confiábamos en que se iba a ganar y no fue así”, recuerda Nana sobre la derrota en casa ante un rival directo (2-3), aunque con “poco margen para lamentarse”, no quedaba otra que recuperarse y pensar ya en el siguiente choque.

Después del partido contra el Calahorra el vestuario estaba cabizbajo"

“El sábado (ante la Real B), el equipo compitió bien”, comenta el centrocampista, que recuerda que en los duelos ante rivales de la zona alta "les hemos puesto las cosas difíciles y a algunos les hemos ganado"; así que “creemos que podemos ganar en cualquier campo y ante cualquier rival”.

El mediocentro, que disputa su tercera etapa en las filas verdes, cree que en un punto de la temporada, "hace dos meses cuando estábamos en plena racha, cerca de play-off", se dejaron de hacer cosas que se hacían bien pero en el equipo “somos muy conscientes, el equipo sigue trabajando para volver a cambiar la racha”.

La mala dinámica se ha tomado en el Cornellà como un bache que se puede superar y muestra de ello es la reciente renovación del entrenador, Gonzalo Riutort. Nana asegura que esa decisión "nos da tranquilidad, tanto al cuerpo técnico como a la plantilla. Estamos con el míster, él lo sabe, estamos comprometidos”. “Vino la temporada pasada, a falta de diez jornadas y en una situación complicada, y al final con su método salimos de esa situación. Así que, ¿por qué no vamos a creer esta temporada?”, zanja.

Llamada a la afición

Para el duelo crucial del domingo, el Cornellà ha lanzado una promoción por la que los cornellanenses podrán adquirir entradas por solo dos euros. “Agradecemos esta iniciativa que está tomando el club, las agradecemos mucho”, afirma Nana que reconoce que “cuando viene tanta gente como en el partido contra el Eldense nos sentimos realmente en casa”.

“Las cosas como son, a veces viene el Nàstic o el Sabadell, equipos con mucha masa social, y aunque estés jugando en casa sientes como que estás jugando fuera, así que nos vendrá muy bien que venga la afición, nos va a dar un empujón muy importante y seguramente lo sacaremos adelante”, añade, agradeciendo a los seguidores que se desplazaron a San Sebastián que animó “todo el partido”.