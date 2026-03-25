Ipurua, espejo para el Narcís Sala

La UE Sant Andreu ha decidido que su crecimiento no sea fruto del azar, sino de una meditada ingeniería de gestión que mira directamente hacia la élite. Una expedición del club barcelonés, encabezada por el presidente Taito Suzuki, estuvo en Éibar con un objetivo claro: estudiar de cerca y al detalle el “milagro de Ipurua”. La cumbre mantenida con Amaia Gorostiza, presidenta de la entidad armera, supuso una jornada de trabajo intensivo. Ambos clubes comparten desafíos urbanísticos casi idénticos: estadios encajonados en el denso tejido urbano de sus ciudades, una circunstancia que exige soluciones creativas y una optimización del espacio para cumplir con los estándares de la LFP.

El Éibar, que logró consolidarse en Primera División partiendo de una infraestructura humilde, ha abierto sus libros de gestión y ha compartido los secretos de su modelo de ciudad deportiva como una hoja de ruta para el Sant Andreu, que busca replicar esa eficiencia organizativa en el corazón de San Andreu de Palomar.

Esta alianza técnica entre barceloneses y guipuzcoanos llega reforzada por un documento interno que cambia el tablero de juego institucional. LaLiga ya ha auditado las instalaciones del Narcís Sala con una conclusión que despeja muchas de las dudas que sobrevolaban el futuro del feudo andreuenc: “El estadio presenta una buena base estructural sobre la que planificar su evolución profesional”.

Este diagnóstico de la patronal elimina la incertidumbre sobre la viabilidad de una reforma integral y ofrece al Sant Andreu el manual necesario para convertir su estadio en un recinto de categoría sin perder su esencia histórica. Con el asesoramiento del Éibar y el visto bueno de la auditoría, el club ya tiene definidos los pasos inmediatos: instalación de tornos electrónicos y la renovación de los sistemas de iluminación para alcanzar la alta definición.