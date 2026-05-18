Fútbol catalán
Un inversor asegura la viabilidad del Lleida CF
Se va a hacer un pago inicial de 1,8 millones de euros que desbloquea de inmediato el proceso concursal que amenazaba con liquidar al club ilerdense
El acuerdo incluye un blindaje patrimonial sin precedentes durante siete años
El Lleida CF ha esquivado el abismo en los despachos. La entidad del Segrià ha cerrado un pacto histórico con un nuevo inversor que garantiza su supervivencia a largo plazo. Marc Torres, adjunto a la presidencia, desveló los detalles de una operación que cambia por completo el destino azul. La hoja de ruta económica arranca con fuerza gracias a un pago inicial de 1,8 millones de euros destinados a levantar el pesado lastre institucional.
Este capital irá directo a sanear las cuentas públicas: 1,1 millones para la Seguridad Social y 700.000 euros para Hacienda. El movimiento desbloquea de inmediato el proceso concursal que amenazaba con liquidar al club catalán.
El acuerdo incluye un blindaje patrimonial sin precedentes durante siete años. Durante este periodo mínimo fijado por la ley, el misterioso mecenas responderá con sus propios bienes para avalar cualquier deuda derivada del concurso. “El compromiso está firmado por escrito y garantiza que el club no volverá a tambalearse”, aseguró con firmeza Torres.
Para facilitar esta transición y limpiar el camino financiero, el presidente Luis Pereira ha renunciado de forma definitiva a recuperar los 2,5 millones de euros que aportó de su propio bolsillo con anterioridad.
El gesto del veterano dirigente despeja el plan de viabilidad sin que surjan nuevos tropiezos contractuales. Aunque la identidad de la nueva figura se mantiene bajo estricto secreto por estrategia corporativa, se sabe que es un empresario francés de origen español. Los objetivos del nuevo proyecto deportivo van mucho más allá de pagar facturas atrasadas.
El gran reto consiste en confeccionar una estructura deportiva profesionalizada y recuperar la hegemonía del fútbol base ilerdense.El Lleida CF respira aliviado y pone fin a los fantasmas de la desaparición. Comienza una nueva era de estabilidad financiera para volver a tener un proyecto ilusionate.
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