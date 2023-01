Iñaki Alonso: “Quiero volver al fútbol profesional y quiero hacerlo con el Nàstic”

El técnico de Durango llega al banquillo grana como sustituto de Raül Agné Respecto a la plantilla afirmó que "es un grupo excelente y hay que hacer un equipazo"

Con un objetivo claro llega Iñaki Alonso al banquillo del Nàstic. “Quiero volver al fútbol profesional y quiero hacerlo con el Nàstic”, ha sentenciado el técnico de Durango en la rueda de prensa de presentación.

Alonso, quien ya firmó el ascenso a Segunda al frente del Real Unión y del Real Murcia, arrancó su comparecencia dando las gracias a los artífices de su llegada al club grana. "Siempre que una ficha no por un equipo, porque para mi ficho por un proyecto, eso te hace ser mejor entrenador, mejor persona y ser consciente de dónde estás y de dónde vienes", comentó y afirmó que “he querido venir antes pero no entré en la terna de entrenadores pero no se dio”.

Además “se mostró “ilusionado” con su llegada a la entidad tarraconense. "Necesitamos que todos los que estamos en el día a día del club transmitamos una energía positiva, ganadora. Si logramos que esa energía sea buena, eso, por experiencia os digo que transformará en resultados”.

Sobre su predecesor, Raül Agné, comentó que “es un gran entrenador, una gran persona y si él ha estado en este proyecto es porque hay equipo”. Tras dirigir al equipo en la primera sesión de entrenamiento, aseguró que "es un grupo excelente y hay que hacer un equipazo". El preparador, comentó también que el resto del staff le ha dado "una entrada buenísima".

Por su parte, el presidente del Nàstic, Josep Maria Andreu, repasó el currículum profesional de Alonso, destacando la experiencia en la categoría de bronce y también en la de plata, tras los dos ascensos en su trayectoria como técnico.