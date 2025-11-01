La imbatibilidad del Sabadell continúa intacta

Un buen partido del Sabadell en Torremolinos no fue suficiente para que los arlequinados se llevaran los tres puntos hacia tierras catalanas. Los de Ferran Costa se adelantaron en el marcador en los primeros compases gracias a una acción de estrategia, pero los locales consiguiero tumbar la imbatibilidad de Fuoli y arañar un punto.

Salió decidido el Sabadell a ponerse por delante, y no tardó ni seis minutos en lograrlo. La pizarra arlequinada volvió a brillar, y Arthur Bonaldo se adelantó a todos en el primer palo para cabecear con la testa e inaugurar el marcador.

Reaccionaron los locales a renglón seguido con un disparo cruzado que se perdió cerca de la madera, pero el Sabadell seguía teniendo buenas ocasiones. Astals, Coscia y Escudero perdonaron en tres minutos consecutivos.

Tampoco se quedaba atrás el Torremolinos, que dispuso de un mano a mano que se perdió por muy poco.

Fue un inicio trepidante, que acabó por obligar a intervenir a Diego Fuoli. El meta aragonés sacó a relucir su brillante catálogo de intervenciones, frustrando una y otra vez las intenciones locales.

Seguían avisando los locales tras la reanudación: Camacho perdonó de nuevo en un mano a mano. Pero como dice el tópico, tanto fue el cántaro a la fuente, que al final se rompió. Iban Ribeiro apareció solo en el segundo poste y puso fin a los más de 500 minutos que llevaba Fuoli sin encajar en competición liguera.

El tanto encajado sacó la versión más competitiva del Sabadell, que supo bajar revoluciones al encuentro y frenar el goteo de ocasiones locales.

El partido entró en el tramo final con todo abierto, y los de Ferran Costa todavía tuvieron opciones para llevarse los tres puntos. Miguelete lo intentó con un disparo de zurda que se marchó ligeramente desviado; y especialmente clara fue la oportunidad con un disparo de Priego que rechazó Fran y un posterior remate de Ruben Martínez que no encontró portería.

En los últimos minutos, el Sabadell reclamó la intervención del FVS por un posible penalti sobre Rubén, pero no se condieró punible.