Fútbol catalán
“La ilusión de la nueva categoría lo compensa todo”
Lucas Viale, director deportivo del Sabadell, asegura que el club mantendrá su identidad
Anuncia la llegada de jugadores destacados de Primera RFEF y Segunda división
El director deportivo del CE Sabadell, Lucas Viale, ha comparecido ante los medios para analizar la planificación del club en su regreso al fútbol profesional y detallar su reciente renovación contractual hasta el año 2028. Tras consolidarse como el gran arquitecto del equipo en los despachos, asume el ambicioso reto de asentarse en la exigente LALIGA Hypermotion sin perder las señas de identidad de la entidad arlequinada: "Afrontamos la categoría con la máxima ilusión, pero manteniendo nuestra esencia", ha manifestado Viale, dejando claro que el bloque institucional mantendrá los pies en el suelo a pesar del gran salto cualitativo.
Su continuidad dota de gran estabilidad al proyecto deportivo, algo que el propio ejecutivo ha querido poner en valor de forma inmediata: "Quiero empezar agradeciendo a la propiedad por la confianza que han depositado en mí desde mi llegada al club. He intentado trabajar cada día para responder a las expectativas".
A nivel emocional, el director técnico recordó el vertiginoso camino recorrido por el club catalán durante las últimas temporadas: "La ilusión de la nueva categoría compensará todo. Hace dos años, habríamos firmado con sangre encontrarnos en este momento”. De cara al mercado estival, Viale desveló las claves tácticas para diseñar el plantel, buscando un equilibrio perfecto entre juventud, rendimiento inmediato y experiencia en la categoría de plata: "Lo más importante es tener una plantilla con la que me sienta identificado. Iremos a por perfiles que hemos visto en Primera RFEF y que lo han hecho muy bien. Y también perfiles de Segunda División que vengan a aportar un punto de experiencia y que tengan hambre".
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