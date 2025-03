Igualado derbi del Narcís Sala

La fiesta del fútbol modesto y barcelonés en el Narcís Sala acabó en tablas. Un resultado que dejó las cosas como estaban: el Europa de líder, y el Sant Andreu, segundo clasificado. Un punto sigue separando ambos conjuntos barceloneses. Fue un duelo de muchos quilates donde ambos equipos dispusieron de las suficientes opciones para ganar el partido. Se adelantaron los visitantes en la primera parte, pero supo reaccionar el conjunto de Xavi Molist tras el descanso.

El conjunto cuatribarrado empezó mandando sobre el terreno de juego. Tuvo más el balón y buscó con ambición la portería del Flere. A los tres minutos, Torices dispuso de la primera ocasión de gol en un remate de cabeza, aunque el balón se marchó desviado por muy poco (3’). La respuesta escapulada llegó en un disparo de Noel tras un centro de Adnane (14’). La mejor ocasión del Sant Andreu llegó poco después cuando Mendes se quedó solo ante el meta visitante, pero Álex Cano se adelantó a la acción de remate del delantero (16’). Fue una primera parte jugada a una gran intensidad.

El primer tanto del partido llegó antes de la primera media hora de juego. Un gran pase en profundidad de Álex Pla a Jordi Cano le permitió encarar a Nil batiendo al meta con un potente disparo. Se adelantaba un Europa muy efectivo. El Sant Andreu no se vino abajo y buscó revertir la situación antes del descanso. Mientras, los de Albert López no se encerraron atrás, fueron valientes y buscaron más goles. El marcador ya no cambió.

Tras el paso por los vestuarios, los de Xavi Molist pusieron una marcha más en busca del empate. Pero fue Álex Cano el que dispuso de una gran oportunidad para aumentar la renta para su equipo con un remate de cabeza, completamente solo, tras un lanzamiento de falta (55’). La réplica cuatribarrada llegó en un disparo al travesaño de Serrano (57’). Y en el minuto 61, Jordi Cano no supo definir ante Nil cuando lo tenía todo a su favor. Y en la siguiente jugada, llegó el empate de los del Narcís Sala. Un centro de Lucas Viña fue rematado por Jurado ante la pasividad defensiva visitante. Luego, Flere evitó el segundo gol del Sant Andreu en una acción que se reclamó penalti por manos dentro del área (67’). El portero del Europa se convirtió en el héroe de su equipo con intervenciones de mucho mérito.

Ninguno de los dos equipos se conformó con el punto y en el tramo final buscaron la victoria. Ya en el tiempo de añadido, Pimentel se lesionó y dejó a su equipo en inferioridad los últimos instantes. Ya no pasó nada más, y el derbi barcelonés acabó con empate que deja todo igual.

FICHA TÉCNICA

1 SANT ANDREU: Nil; Casti (Aliaga, 81’), Saturday, Lucas Viña (Guille, 81’), Pau Darbra, Albertito, Mendes (Paredes, 65’), Torices (Max Marcet, 58’), Serrano (Josu, 81’), Méndez y Jurado.

1 EUROPA: Flere; Neeskens (Urbina, 87’), Álex Cano, Campeny, Noel, Jordi Cano (Pimentel, 76’), Álex Pla (Ibuki, 87’), Guillem, Meshak (Caravaca, 71’), Adnane (Mahicas, 76’) y Sgrò.

GOLES: 1-0 (28’): Jordi Cano. 1-1 (62’): Jurado.

ÁRBITRO: García Arriola, del colegio vasco. Amonestó a los visitantes Álex Pla, entrenador, Sgrò, Noel, Meshak, Jordi Cano y Neeskens.

CAMPO: Narcís Sala. Un total de 6.531 espectadores.