El idilio de Fuoli y la Nova Creu Alta

El meta del Sabadell, Diego Fuoli, parece haber encontrado su lugar en el mundo en una Nova Creu Alta en la que sigue imbatido tras 9 partidos de Liga.

Después de formarse en la cantera del Villarreal y pasar tanto por su equipo C como por su filial, firmó en la campaña 2020-2021 por el Sabadell, en Segunda División, pero solo pudo disputar dos partidos: uno de Liga frente al Almería (1-2) y uno de Copa del Rey ante la Peña Deportiva (0-0).

Tras su primer paso en la entidad arlequinada, firmó por el Almería B, yendo convocado con el primer equipo pero sin llegar a debutar hasta su segunda temporada en la entidad andaluza: en Copa del Rey ante el Arenteiro (2-0).

Después pasó por el San Fernando, de Primera RFEF, y el pasado curso por el Tarazona, de la misma categoría. En el conjunto maño, de la misma tierra en la que nació, se labró un nombre realizando una gran temporada: solo 30 goles encajados en 34 partidos.

El Sabadell estuvo rápido en el mercado de fichajes, y pese a ser un recién ascendido, consiguió hacerse con los servicios de uno de los porteros más destacados de la categoría.

Seguramente, lo que ni el propio Fuoli podía imaginarse serían los números que estaría firmando en concluir el 2025: en 17 partidos de Liga ha encajado únicamente 7 goles, todos ellos fuera de casa.

En la Nova Creu Alta ha disputado nueve partidos, dejando la meta invicta en todos y cada uno de ellos. Es el único meta del fútbol profesional español en mantener esta imbatibilidad como local a estas alturas de la temporada.

Su seguridad bajo palos, unida a unos grandes reflejos, ha sido clave para que el equipo de Ferran Costa se haya asentado en los puestos de play-off.