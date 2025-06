Ibai Gómez, nuevo entrenador del Andorra

El FC Andorra ha llegado a un acuerdo con Ibai Gómez para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo del FC Andorra. El técnico vasco, que firma por dos temporadas, liderará la nave tricolor en la segunda etapa de nuestro club en el fútbol profesional.

Ibai Gómez (Bilbao, 11/11/1989) es un técnico joven con una trayectoria emergente pero que ya ha vivido su primer gran éxito en esta última temporada. Gómez empezó su etapa como entrenador en el juvenil del Santutxu, club donde se formó como futbolista, y después de una breve etapa en la selección nacional de República Dominicana en los Juegos Olímpicos de París fichó por el Arenas de Getxo, equipo con el que fue campeón y logró el ascenso a Primera RFEF este último curso.

Anteriormente, como jugador, Ibai tiene una amplísima experiencia en el fútbol profesional destacando su trayectoria en LaLiga en las filas del Athletic Club y el Alavés. En total llegó a jugar 226 partidos en Primera división y más de una veintena de enfrentamientos entre la Champions y la Europa League.

Albert 'Beto' Company, por su parte, no continuará en el banquillo del FC Andorra la próxima temporada. El técnico catalán, que terminaba contrato este mes de junio, pone así punto y final a su etapa de una temporada en el Principado después de haber conseguido devolver al equipo al fútbol profesional en un vibrante y espectacular final de curso.

Beto Company llegó al Andorra el pasado verano para desempeñar las funciones de técnico asistente de Ferran Costa para después tomarle el relevo en el banquillo, cuando el equipo estaba en décima posición y sin rumbo, lejos del ascenso. Bajo su mandato, el equipo fue creciendo hasta llegar en su mejor momento en el tramo decisivo: el play-off de ascenso, donde logró tres victorias, por un empate y un solo gol encajado en cuatro partidos, con las dos eliminatorias con el factor campo adverso. Beto Company ha sido el primer entrenador que logra el ascenso a Segunda división después de una destitución durante la temporada.

El Andorra agradece "el excelente trabajo del técnico en un curso lleno de altibajos", a la vez que desean suerte "al comandante del segundo ascenso de la historia" del FC Andorra.

Beto Company, que antes de llegar al Andorra dirigió al Atlètic Lleida, Rapitenca, Reus B y Pobla Mafumet, entre otros, reconocía antes del decisivo partido en el Toralín que iba a ser el partido más importante de su vida: "Totalmente, es el partido más importante de mi carrera. Es un partido que los que llevamos muchos años en el fútbol, pero que no hemos tenido las oportunidades de jugar como profesionales, siempre hemos visto por televisión y hemos ansiado poder estar ahí. Y cuando estás dentro, el día a día te come un poco y no eres del todo consciente, pero estamos a 90 minutos de subir al fútbol profesional. Lo estoy viviendo con mucha tranquilidad y serenidad".

Por otra parte, se confirma la primera baja, la de Pau Casadesús, tras no aceptar la oferta de renovación que le presentó el Andorra. Firmará por el Granada CF.