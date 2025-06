"Hubo jugadores que me pedían dinero"

Íñigo Idiákez, ex entrenador del Lleida CF, desveló en El Chiringuito las penalidades que se pasaron la temporada pasada en el vestuario del Camp d'Esports: "Había un par de jugadores que me explicaron que los lunes no podían entrenar porque iban a Zaragoza a vender oro", como botón de muestra.

El técnico, que llegó en marzo, recuerda que "cuando llego me encuentro que no pagaba nadie. Los jugadores cobraban poco, lo que más 2.400 o 2.500 euros y en este escenario que te deban un mes, dos o tres duele mucho. Hay jugadores que me han pedido dinero, otros que han tenido que vender oro para sobrevivir. En un apartamento de una habitación vivían seis jugadores porque no tenían dinero. Al cabo de un mes de llegar, vino el presidente a reunirse con nosotros y se produce una conversación un poco tensa. A partir de entonces todo fue peor".

El programa también contactó con el presidente Luis Pereira, quien dijo que "estoy trabajando en el tema. Quiero al club y la ciudad. Lo he pagado todo hasta que no he podido. Si supero esta situación, el club tiene asegurado el futuro".

Idiakez, por otra parte, vio como única nota positiva que "afortunadamente, en el ámbito deportivo, salvamos la categoría a pesar de todas las dificultades, pero por desgracia parece que el club va a desaparecer".