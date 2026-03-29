El Hospitalet gana con apuros

En una mañana de fútbol marcada por la tensión y el rigor táctico, el CE L'Hospitalet sumó tres puntos vitales tras imponerse por la mínima (1-0) al Can Vidalet. El feudo ribereño fue testigo de un duelo de contrastes: mientras los locales buscaban reafirmar su estatus en la zona noble, los visitantes llegaban con la urgencia de quien siente el aliento del descenso en la nuca.

Desde el pitido inicial, el guion del partido quedó claro. El equipo de la franja tomó el control del esférico, haciendo circular el balón con paciencia bajo la batuta de Sergio Aguza e Ignasi Quer, quienes trataron de encontrar fisuras en el entramado defensivo visitante. Sin embargo, el planteamiento de Fran Rubio fue impecable durante gran parte del choque. El Can Vidalet se plantó con las líneas muy juntas, achicando espacios y obligando al "Hospi" a abusar de centros laterales que morían en las manos de un seguro I. Casado.

El conjunto visitante no solo se dedicó a defender; intentó salir con velocidad mediante las conducciones de Marc Reinhardt y el despliegue físico de Finot Pie. No obstante, sus intentos se diluían al llegar a las inmediaciones del área, donde un Adriá Aliaga muy sobrio apenas tuvo que intervenir, gracias en parte a la contundencia de la zaga local.

Con el paso de los minutos, la ansiedad empezó a asomar en la grada del Municipal. El Hospitalet llegaba, pero no mordía. Fue entonces cuando la profundidad de banquillo resultó determinante. La entrada de Adri García refrescó el ataque y aportó el dinamismo que le faltaba al último tercio de campo.

En el minuto 74, tras una jugada embarullada y un centro que la defensa visitante no logró despejar con contundencia, el propio A. García apareció como un "killer" en el corazón del área. Con un remate certero, batió a Casado para poner el 1-0 definitivo. El gol fue una liberación para los locales y un mazazo psicológico para un Can Vidalet que veía cómo se le escapaba un punto trabajado con sudor.

En el tramo final, el CE L'Hospitalet tiró de veteranía. En lugar de buscar un segundo gol que los expusiera a una contra, los ribereños durmieron el partido, escondiendo el balón y forzando faltas que cortaban cualquier intento de reacción visitante.

Esta victoria permite al Hospitalet consolidarse con firmeza en los puestos de play-off, demostrando que sabe ganar incluso en esos días grises donde el fútbol fluido no aparece. Por el contrario, el Can Vidalet sale muy tocado: suma su tercera derrota consecutiva y se queda a un solo punto de los puestos de descenso. La situación es de alarma roja para un equipo que compite bien, pero que hoy volvió a evidenciar una preocupante falta de pegada.

FICHA TÉCNICA

1 L’Hospitalet: Adriá Aliaga, Pelegrín, D. Hernández, Rubi, R. Marimón, Sergio Aguza (García, 65'), D. Molina (Pentelei, 46'), Javi Serra (Martínez, 65'), Buba (Lasso, 46'), F. Ribeiro (Ballesteros, 76') e Ignasi Quer.

0 Can Vidalet: I. Casado, M. Owono, D. Gonzálbez, Marc Reinhardt (Guillén, 75'), Carles Gonzalez, P. Reñé, A. Garcia (Saban, 59'), J. Fernández (Capitán, 75'), Finot Pie (José Enrique, 75'), Ramu y R. Ortega (Padilla, 75').

Gol: 1-0 (74'): A. García.

Árbitro: Mohamed Tabiza. TA: Molina, Pelegrín, Ignasi Quer, Rubí, Lasso; Reñé, Reinhardt.

Campo: Municipal.