El Hospi, más histórico

El Hospitalet es histórico después de lograr su segundo título del torneo. Los de Cristian Gómez supieron sobreponerse al tempranero gol del Reus FC Reddis para dar la vuelta al partido y llevarse la final como broche de oro a su excelente torneo.

En una final de contrastes, el Reus Reddis se adelantaba antes de cumplirse el primer minuto y el Hospitalet empataba antes de disputarse el último en el primer período. Ya en la segunda parte, puso la puntilla con el segundo tanto que le daba el título. Los ribereños estuvieron más acertados

Apenas habían pasado quince segundos cuando el Reus Reddis se puso por delante cuando en su primera llegada y con un toque sutil Aitor Serrano superaba a Mourin en el que queda como el gol más rápido de la historia de las finales de este torneo, un gol que cogió a contrapié a un Hospitalet que salió al campo algo distraído. Y en esos primeros minutos los de Carrasco pudieron hacer el segundo por medio de Alberto Benito tras una gran jugada individual de Fran Carbia.

Se intentó reponer del golpe el Hospi y Pelegrin en dos ocasiones puso de manifiesto que el empate podía darse en cualquier momento pese al muro defensivo del Reus FC Reddis con cinco jugadores. La velocidad de Buba estuvo a punto de sorprender a Campanera cuando el equipo ribereño se había puesto al mando del partido. Más clara fue aún la de Dani Hernández, a cuyo lanzamiento respondió Pepo Campanera con una intervención prodigiosa.

Lo intentaba el Hospi con dominio territorial y llegadas claras pero sin poder concretar mientras el equipo de Carrasco se defendía con orden aún sin demasiada presencia ofensiva, salvo dos remates finales de Homet sin demasiado peligro.

Y cuando expiraba el primer período, el Hospitalet logró el gol del empate que tanto había buscado cuando Pelegrin, esta vez sí, batía a Campanera de cabeza a la salida de un córner adelantándose a los defensores.

Tras el descanso, se mantuvo el dominio alterno, con una primera llegada de Juwara y la constatación de que el equipo de Marc Carrasco no tenía la impronta de la primera parte. Y el juego fue inclinándose para los de Cristian Gómez hasta que el Hospitalet acertó a marcar cuando Vitalie lanzó un disparo cruzado que superó a Campanera sin que este pudiera hacer nada. Después ya solo tuvo que aguantar el asedio estéril del Reus Reddis.