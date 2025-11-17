Horta, 'líder' por un día

El partido entre el Horta y el San Juan Atlético Montcada empezó como marcaba la tabla, el último contra el primero, lo que hacia presumir la victoria del equipo visitante. Pero en una primera mitad igualada, los hortenses incluso pudieron adelantarse con un disparo al palo de Quim Fornell en el 22’. El Montcada respondió con oficio y, sobre todo, con un David Pérez inspiradísimo: tres intervenciones consecutivas frustraron a Aragall y Valverde y mantuvieron el 0-0. La sensación al descanso era inequívoca: nadie hubiera intuido quién era el líder y quién el último.

La segunda parte mantuvo la tensión, pero también abrió la puerta a un Horta cada vez más valiente. Montejo avisó en el 49’, Cifuentes obligó a otra gran parada en el 52’ y, finalmente, el premio llegó. En el 61’, Rubén Cifuentes cazó un balón muerto tras un remate al palo de David Reyes y marcó el 1-0 que encendió el Nou Sardenya. Para Cifuentes, que regresaba esta temporada tras una grave lesión, el tanto supuso una liberación emocional.

El centrocampista firmó una tarde memorable: diez minutos después, clavó el 2-0 con un derechazo a la escuadra que desató la euforia local. Ahí empezó el hundimiento del líder. El Montcada, obligado a adelantar líneas, acumuló ocasiones sin puntería y dejó metros que el Horta supo convertir en oro. Así llegó el 3-0, obra de Abdul Hamat tras un contragolpe perfecto conducido por Éric Sánchez.

En el añadido, Julià Aguilar cerró la goleada con el 4-0 definitivo, un marcador tan inesperado como revitalizante para el conjunto barcelonés. El Horta deja de ser un colista resignado y demuestra que aún tiene margen para reescribir su historia esta temporada. El líder, por su parte, se marcha con una advertencia, la de que no hay partido fácil.