El Horta aplica 'la ley del ex' para ganar al Europa B

Vilajosana y Riki Vidal, exjugadores del equipo de Gràcia, anotaron El Vic goleó al Santboià (0-3) para certificar su candidatura a la zona alta

El Horta se llevó los tres puntos en uno de los derbis de Barcelona en un partido muy físico en el que el equipo visitante supo aprovechar sus ocasiones y que les acerca a la zona tranquila.

La primera parte empezó con dominio alterno aunque fue un ex el Europa, Víctor Vilajosana, el que se fue de dos contrarios y chutó a la escuadra logrando el 0-1. El Europa puso una marcha más y Julen, en una jugada parecida al gol del Horta, empató. El Europa dominaba, pero Iván estuvo a punto de marcar para los visitantes.

En la segunda parte, nuevamente el Horta fue el que se adelantó al recoger Clarà un rechace del portero Pol. Este gol descolocó al Europa, que encajó otro gracias a Otman, que luchó un balón que finalmente cedió a otro ex del Europa, Riki Vidal que remató a puerta vacía. Ya en las postrimerías, Adnane recortó distancias al convertir un penalti por agarrón dentro del área.

Santboià 0-3 Vic

El Vic se llevó justamente los tres puntos del Joan Baptista y demostró que es un firme candidato a los puestos de honor ante un Santboià impotente. Ignasi adelantó a los visitantes en el primer tramo del partido. Riera, en el minuto 75, y Morell, de penalti, pusieron el 0-3 definitivo.

Guineueta 2-3 Palamós

La Guineueta se dejó remontar una ventaja de dos goles ante un Palamós que mejoró mucho en el segundo periodo. Alex abrió la lata y Javier puso el 2-0 en los primeros quince minutos de partido, pero Rafart recortó distancias al filo del descanso. En el tramo final, los goles de Faja e Izan dieron la victoria al Palamós.

Rubí 5-0 Can Vidalet

Manita del Rubí al Can Vidalet para escalar posiciones en la clasificación. El conjunto rubinense sentenció el partido en la primera mitad con un gol de Jordi Masip y un doblete de Alejandro. En el segundo tiempo, Recort y Cañero pusieron el 5-0 definitivo. El Can Vidalet no fue capaz de aguantar el ritmo de los locales.

Granollers 1-2 Figueres

Remontada exprés del Figueres ante un Granollers que se adelantó en el ecuador del primer tiempo gracias a un tanto de Martí Alba. El cuadro visitante puso el empate en el minuto 58 por mediación de Bech y dio la vuelta al marcador cinco minutos después con un tanto de Ayoub.

Sants 2-1 Viladecans

El Sants sumó tres puntos de oro ante el Viladecans gracias al tanto de Ramos sobre la bocina. El conjunto visitante se adelantó en el primer tiempo con un gol de Joan, pero el Sants no se vino abajo y fue a por la remontada. Prado empató en el minuto 69 y Ramos rubricó la victoria.