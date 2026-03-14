Fútbol catalán
Horario unificado en las dos últimas jornadas de Segunda RFEF
El ente federativo establece el horario oficial de las 12:00 h para las dos últimas jornadas de Segunda RFEF
Sant Andreu, Reus FC Reddis, Olot, Espanyol B, Terrassa, Barça Atlètic, Girona B y Atlètic Lleida, a la misma hora
La resolución ya es firme y afectará de lleno a la hoja de ruta de Sant Andreu, Reus FC Reddis, Olot, Espanyol B, Terrassa, Barça Atlètic, Girona B y Atlètic Lleida. Los próximos 26 de abril (J33) y 3 de mayo (J34), el balón rodará al unísono al mediodía para evitar cualquier ventaja competitiva. Esta medida de horario unificado se aplicará a todos los choques con trascendencia directa en el ascenso, la clasificación para el play-off, el drama del descenso a Tercera RFEF o la pelea por la plaza de permanencia del decimotercer clasificado.
Con el liderato, los billetes para la Copa del Rey y la supervivencia en juego, los estadios catalanes vivirán dos domingos de transistores y máxima tensión. Desde el Narcís Sala hasta el Municipal de Reus, pasando por la Ciudad Deportiva Dani Jarque o el Nou Estadi d'Olot, no habrá margen para la especulación: el destino de una temporada entera se decidirá en 180 minutos simultáneos.
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