Honor al 120 aniversario

El 26 de abril de 2026 quedará grabado en los anales del CE Manresa como el día en que el Municipal del Congost recuperó su grandeza. En una tarde cargada de simbolismo, coincidiendo con las celebraciones del 120 aniversario de la entidad, el equipo dirigido por Sergi Trullàs no solo buscaba tres puntos, sino la gloria del ascenso directo a la Segunda Federación. El ambiente en las gradas, con más de 2.000 espectadores, recordaba a las grandes citas históricas del club, creando una atmósfera de optimismo que los jugadores supieron transformar en una energía arrolladora desde el pitido inicial.

La superioridad manresana se manifestó de forma inmediata gracias a una intensidad asfixiante que desbordó por completo al CF Badalona. Apenas transcurridos nueve minutos, Matheus desató la locura con un cabezazo inapelable a la salida de un córner, marcando el camino hacia el título. Sin tiempo para la reacción visitante, Nico Olmedo firmó una jugada antológica por la línea de fondo que permitió a Moha Ezzarfani empujar el balón a la red. La sentencia definitiva llegó en el amanecer del segundo tiempo, donde la efectividad local alcanzó su punto máximo. Moha Ezzarfani, erigido en la gran figura del encuentro, aprovechó los espacios dejados por un Badalona desesperado para anotar por partida doble, primero tras una gran triangulación con Ayoub y posteriormente culminando un servicio kilométrico del guardameta Óscar Pulido.

El Manresa, además de regresar a Segunda RFEF después de dos años, disputará la copa del Rey la próxima temporada. El equipo del Bagés recupera protagonismo y jerarquía.