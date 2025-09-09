La historia se repite

El fútbol volvió a sonreír a Reus en un día cargado de simbolismo. El Reus FC Reddis arrancó su andadura en la Segunda RFEF con una victoria de prestigio frente al Girona B (1-0), gracias a un gol con firma especial: la de Alberto Benito, lateral que ya dejó su huella hace ocho años, cuando marcó en el debut del desaparecido CF Reus en Segunda División. Esta vez, su tanto volvió a significar mucho más que tres puntos: el retorno del fútbol rojinegro a una categoría nacional.

El equipo de Marc Carrasco fue de menos a más, sabiendo resistir cuando tocaba y aprovechando su momento para golpear con eficacia. El entrenador no ocultó su satisfacción tras el encuentro: “El Reus ha vuelto. 19 jugadores de la casa, es motivo de orgullo. Hemos estado valientes y humildes, esperando nuestro momento. Estoy muy feliz por la victoria y por la imagen que ha dado el equipo”, subrayó el técnico.

El triunfo confirma la ambición de un proyecto construido con una base sólida de futbolistas locales, que buscan recuperar la identidad perdida tras la desaparición del antiguo CF Reus. En su estreno, el Reddis fue protagonista y supo demostrar que tiene argumentos para competir con garantías en una categoría exigente.

Reus sonríe de nuevo al fútbol. Y lo hace con un gol que conecta pasado y presente, como un puente entre aquel histórico debut en Segunda y este ilusionante estreno en Segunda RFEF.