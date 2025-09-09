Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Fútbol catalán

La historia se repite

Alberto Benito ya marcó en el debut del antiguo CF Reus en Segunda y ahora decide el estreno en Segunda RFEF

Marc Carrasco celebra una victoria con sello de la casa y destaca la valentía y humildad de su equipo

Reus Reddis

Reus Reddis / @ReusFCR

SPORT.es

SPORT.es

El fútbol volvió a sonreír a Reus en un día cargado de simbolismo. El Reus FC Reddis arrancó su andadura en la Segunda RFEF con una victoria de prestigio frente al Girona B (1-0), gracias a un gol con firma especial: la de Alberto Benito, lateral que ya dejó su huella hace ocho años, cuando marcó en el debut del desaparecido CF Reus en Segunda División. Esta vez, su tanto volvió a significar mucho más que tres puntos: el retorno del fútbol rojinegro a una categoría nacional.

El equipo de Marc Carrasco fue de menos a más, sabiendo resistir cuando tocaba y aprovechando su momento para golpear con eficacia. El entrenador no ocultó su satisfacción tras el encuentro: “El Reus ha vuelto. 19 jugadores de la casa, es motivo de orgullo. Hemos estado valientes y humildes, esperando nuestro momento. Estoy muy feliz por la victoria y por la imagen que ha dado el equipo”, subrayó el técnico.

El triunfo confirma la ambición de un proyecto construido con una base sólida de futbolistas locales, que buscan recuperar la identidad perdida tras la desaparición del antiguo CF Reus. En su estreno, el Reddis fue protagonista y supo demostrar que tiene argumentos para competir con garantías en una categoría exigente.

Noticias relacionadas y más

Reus sonríe de nuevo al fútbol. Y lo hace con un gol que conecta pasado y presente, como un puente entre aquel histórico debut en Segunda y este ilusionante estreno en Segunda RFEF.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas