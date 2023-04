Una heroica Rapitenca no arroja aún la toalla

Una racha de siete puntos de los últimos nueve le hacen soñar con la salvación pese a contar con sólo 12 jugadores disponibles del primer equipo “El hecho que quede poco hace que sepamos que es el último esfuerzo. Quedan tres partidos y vamos a por la recta final” dice Carlos Ríos, su técnico, en SPORT

Se frotan los ojos en La Ràpita con la reacción de su equipo. Después de casi todo el curso instalado en descenso -cayó en la jornada 4 y sólo sacó la cabeza del pozo en la 11- los hombres de Carlos Ríos ven más cerca que nunca la salvación. Tras una racha de siete puntos de los últimos nueve posibles, la Rapitenca quiere culminar su heroicidad.

Su situación no es cualquiera. Una sangría de bajas ha ido lastrando al equipo. Lo explica el propio técnico en SPORT. “Estamos bien, pero muy cortos de efectivos. Nos quedan 12 jugadores disponibles del primer equipo... el otro día jugamos con un cadete de central titular”, explica Ríos, que llegó a tierras ebrenses el pasado 20 de diciembre.

Cuando más al límite están sus pupilos, mejores resultados han sacado. La explicación está en el compromiso. “El equipo es generoso en el esfuerzo, nunca deja de creer y lo intentamos. Y por un minuto no conseguimos los nueve”, lamenta el técnico sobre el empate ‘in extremis’ que les rascó la FE Grama.

Carlos Ríos: "¿Que nos quedamos con siete? Pues con siete. Vamos a por la recta final"

“El hecho que quede poco hace que sepamos que es el último esfuerzo. ¿Que nos quedamos con siete? Pues con siete. Qué le vamos a hacer. Quedan tres partidos y vamos a por la recta final”, añade. Sus próximos rivales son Pobla a domicilio, Peralada en casa y Castelldefels de nuevo fuera. Granas y ‘marineros’ ya no se juegan nada y los ‘xampanyers’ sólo el factor campo en el play-off. ¿Eso es bueno o malo? Ríos responde. "Esto nunca se sabe. A priori parece que es mejor pero con mi experiencia he comprobado los dos lados: el hecho de jugarme algo contra un equipo que no se jugaba nada y esta tranquilidad le ha hecho jugar mejor que incluso anteriormente y al revés, jugarse algo y que la presión se note... no sabría decirte si nos favorece o no. Pero el calendario es el que hay y el domingo en la Pobla intenaremos ganar. No nos queda otra".

La Rapitenca quiere renovarle

Pase lo que pase con la salvación, Carlos Ríos ya tiene la oferta de renovación sobre la mesa. “Ya tengo el ofrecimiento del club, quedase como quedase. Yo todavía no he contestado pero sí te puedo decir que estoy bastante a gusto en el club y en el pueblo. Pero en el fútbol, sobre todo los entrenadores, hacer muchas cuentas es complicado. Yo voy a ir a la Pobla y luego Dios dirá”, asevera.