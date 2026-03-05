"Hemos de hacernos fuertes en la Nova Creu Alta"

El delantero del CE Sabadell, Rodrigo Escudero, ha hecho una valoración del tramo final de la temporada, un periodo crucial en el que el equipo se juega sus aspiraciones. Escudero ha hecho hincapié en la importancia fundamental de factor campo, asegurando que "cada equipo es muy consciente de que la liga pasa por casa. Debemos hacernos muy fuertes en la Nova Creu Alta en lo que nos queda".

Rememorando el enfrentamiento de la primera vuelta, el atacante ha destacado que "la victoria de la primera vuelta fue muy importante. El equipo demostró lo que después ha tenido durante la temporada", subrayando la solidez y el carácter que han definido al bloque a lo largo del curso.

Con la mirada puesta en el inmediato compromiso de este fin de semana, Escudero ha reiterado la necesidad de blindar el estadio arlequinado: "Debemos hacernos muy fuertes en la Nova Creu Alta. Debemos perder el mínimo de puntos posibles empezando por este sábado". El objetivo es claro: convertir su feudo en un fortín inexpugnable.

Al ser consultado sobre las estadísticas y los números que rodean al equipo, Escudero se ha mostrado tajante: "No tenemos en cuenta los números en el día a día. Ni nos obsesiona ni debe obsesionarnos en el futuro. Estamos haciendo las cosas muy bien y debemos seguir en esta línea". El foco está puesto exclusivamente en el trabajo diario y en mantener la buena dinámica mostrada hasta la fecha.