"He venido para ascender"

Pau Martínez fue el cuarto fichaje del Gimnàstic este verano. Formado en la DAM y La Masía, llegó con el aval de ser uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría y avalado por sus cuatro goles y ocho asistencias con el Unionistas. Jugador punzante y vertical, polivalente y ya utilizado también como lateral, busca lo mismo que el Nàstic: el ascenso.

Muy pocos jugadores de Blanes en la elite: Parra (décadas 1950-60), Serrano (Levante), Miki Muñoz (Burgos), Adriá Guerrero, que juega en Hungría.

Orgulloso de Blanes y de estar en el fútbol profesional. Todos quieren llegar a Primera división. Es un objetivo realista. Aparte de ser bueno hay que estar en el sitio adecuado y en el momento oportuno.

El Nàstic como trampolín.

Venir al Nastic era la mejor opción. Es un equipo al que he querido venir, he estado en el campo como aficionado. Tiene estructura, estadio y muchas posibilidades de crecimiento.

Formado en las tres grandes canteras del fútbol catalán: DAMM,Espanyol y y La Masía, un curriculum impecable.

Estuve un año en la DAMM, y hasta hasta juvenil en el Barça, después en el Espanyol B y la verdad es una suerte haber estado en esos equipos. No fui muy consciente de que me iba del Barça. Luego te das cuenta de la grandeza que tiene. Pero irse es un paso más. Es muy difícil debutar en el equipo del Barça, lo consiguen muy pocos.

Una temporada en Andorra

Estuve en Segunda B y jugamos el play off a Segunda, que perdimos contra la Real Sociedad. Solo una temporada, surge luego la oportunidad de ir a Osasuna. Era la última oportunidad de llegar a un filial siendo sub 23.

Pero ni los cuatro goles y 14 asistencias en dos temporadas en el Osasuna Promesas le abrieron las puertas de Primera.

Estuve convocado con el primer equipo con Arrasate. Tenía ganas de debutar en Primera, hay cosas que no dependen de ti. Había además jugadores con mucho nivel que llevaron al equipo a la Conference.

El nomadismo como estilo de vida

Es un estilo de vida complicado, no te arraigas en una ciudad, cuando firmas te fijas objetivos a corto plazo. Es difícil que te hagan contratos por más de dos temporadas. Cada temporada, cada partido, cada entrenamiento es un examen.

Ya ha pedido perdón por el golazo que le marcó al Nàstic la temporada pasada.

No ha hecho falta. Quedan pocos compañeros, al principio hubo bromas.

Menuda competencia le espera: Juanda, Almpanis y Jardí.

Creo que la competencia es buena, aunque quieras jugarlo todo es bueno que haya competencia, sino partes con relajación. Tener tanta gente de ese nivel es bueno.

Lo que le pide Luis César Sampedro.

El mister me ve como un jugador muy versátil, eso me ayuda, puedo jugar por dentro, de carrilero. Principalmente es entender el juego y poner mucha atención en situaciones e intentar aprender de ello. Es muy útil. Soy extremo y donde mejor rindo es en las dos bandas.

La dificultad de encarar en campos que son pizarras.

Soy un extremo. Mi punto fuerte es balón parado y último pase. El fútbol se está volviendo muy táctico y muy estudiado, bloques muy compactos y con muchas ayudas. Antes era todo más desordenado. No hay que dejar de intentarlo.

San Fernando y Unionistas, cara y cruz.

En San Fernando no fue mi mejor año. Pero acerté en Unionistas, donde el fútbol se vive mucho, se llena el campo. Me gusta más marcar goles, pero siendo extremo se me da mejor dar asistencias.

Especialista a balón parado.

Es algo que practiqué mucho estando en el Barça. Repeti mucho el mismo golpeo y se me da bien. Cada vez es más importante el balón parado.

El ascenso casi inegociable.

He venido para el ascenso. Sería muy feliz de seguir aquí. De lograr el ascenso, no me muevo de Tarragona. Pero va a ser una Liga muy reñida. Cada vez crece más la Primera RFEF. Hay auténticos equipazos, pero el Nàstic también lo es.