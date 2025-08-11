"Ya he jugado contra Yamal, ojalá pueda hacerlo con él, soy del Barça"

Iker Reche es una de las novedades del Terrassa 2025/2026, la más joven. Con 19 años, el defensa de Maçanet de la Selva llega al equipo egarense desde la DAMM, donde la temporada pasada ejerció de capitán.

Futbolista vocacional y con la máxima ambición desde que comenzara en el equipo de su pueblo.

Comencé en el Maçanet de la Selva, los dos últimos años compaginando con escuela del Barça, también en el Girona y como infantil y cadete en Llagostera. Después en el Granollers en División Honor, un equipo que tradicionalmente aspiraba a mantenerse y que hizo una temporada sobresaliente, jugamos incluso la final del MIT contra el Barça de Lamine Yamal. Ojalá un día pueda jugar con él porque soy del Barça. Salí en el 11 ideal y fiché en la DAMM.

La vida no ha sido fácil hasta ahora para Reche en un contexto de exigencia y de responsabilidades con mucho sacrificio y esfuerzo.

Es complicado compaginar Bachillerato en otro pueblo e ir a entrenar a Barcelona, son muchas horas de coche. Salía a las 7 de la mañana, me venían a recoger una hora antes del instituto en un taxi para entrenar y después tocaba estudiar de noche en casa. Eso supone también que apenas podía salir con mis amigos, apenas el domingo en mi día libre y no siempre encontraba con quien. Ahora los estudios los he apartado, quiero centrarme en el fútbol, sé que hay que tener pizca de suerte, pero yo lo voy a dar todo.

Un esfuerzo el de Iker compartido con su mentor, en este caso su abnegado padre.

Él fue quien me hizo jugador. Es muy aficionado y creyó en mí y eso en un pueblo donde la mayoría de niños se alistan en el SHUM Maçanet. Me ha llevado a todas partes, hemos pasado muchas horas en la carretera y siempre ha estado conmigo, también mi madre, que no se ha perdido ningún partido.

Iker quiere devolver todo lo que ha recibido llegando lo más lejos posible.

El fútbol es mi prioridad. Me apasiona y voy a darlo todo. Quiero llegar lo más lejos posible. Todo lo que he trabajado hasta ahora ha sido positivo y ha valido la pena, pero aún queda mucho. Me fue muy bien también ir a la escuela del Barça jugando torneos internacionales.

No todo fue de color de rosa, también hubo algún momento de dudas, alguna contrariedad sobrevenida.

No lo pasé bien en el Girona, es más, lo pasé mal. Fue en la etapa de infantil preferente, me dieron muy poca confianza. No me sentí querido, la verdad es que el Girona no trataba bien a sus jugadores. Fue un momento difícil y me puse a buscar alternativas.

Y surgió la DAMM.

A partir de ahí todo fue bien, valió la pena la experiencia. Me he sentido importante en todos los clubs.

Y ahora, un salto al vacío, de la División de Honor Juvenil a Segunda RFEF.

El Terrassa fue el primer equipo que me llamó, me quedaba un partido con la DAMM, me llamaron y lo di por bueno. Las condiciones son muy buenas. No me esperaba un cambio tan grande, es un gran reto, un cambio bastante grande, cambia el ritmo, la fuerza, todo se multiplica por diez, es otro fútbol. Sé que he de pasar por un proceso de adaptación.

Dispuesto a seguir aprendiendo.

Estoy mentalizado de que la inexperiencia va a hacer que juegue poco pero en el banquillo también se aprende. Quiero jugar todo lo que me den y coger experiencia. Defensivamente hay que ir con fuerza. El entrenador ha sido muy claro. Dijo que hay jugadores que han venido para ser importantes y otros que se han de ganar el puesto. Y yo soy de esos.

Y a contribuir a que el Terrassa adquiera protagonismo.

El Terrassa puede dar la sorpresa, el objetivo es aspirar a lo máximo y queremos ser más regulares. Ser contundentes arriba y atrás cometer poco errores. Tenemos una afición fiel y tenemos que corresponderles. Lo primero, la salvación, pero lo que querríamos es jugar por el ascenso.