'No hay entradas' en el Narcís Sala

El Sant Andreu lo ha vuelto a conseguir. El Narcís Sala será una olla a presión este jueves, 4 de diciembre, después de que el club confirmara la venta total de las 6.531 entradas disponibles para el duelo de Copa del Rey ante el Celta de Vigo.

Nadie en el barrio quiere faltar a la cita: el partido frente a un Primera División ha despertado otra vez el fervor cuatribarrado. El encuentro, correspondiente a la segunda eliminatoria del torneo copero, promete ser una fiesta.

Ni una silla libre, ni una excusa posible: el Sant Andreu recibirá a los gallegos con el estadio lleno hasta la bandera y una atmósfera de esas que marcan memoria para siempre.

El club anunció que pudo mantener el Narcís Sala como sede del choque tras coordinar con el Ayuntamiento el refuerzo del sistema de iluminación, una condición indispensable exigida por la Federación Española.

De los más de seis mil aficionados que empujarán desde la grada, unos 400 lucirán el celeste del Celta. El resto será una marea amarilla y roja decidida a vivir otra gesta, esta vez con Natxo González dirigiendo desde el banquillo local.

La expectación se ha convertido en tradición reciente: el Sant Andreu vuelve a convertir un partido de Copa en un acontecimiento social, comunitario y deportivo. El Narcís Sala se prepara para escribir otro capítulo grande, con el cartel de completo colgado mucho antes del pitido inicial.