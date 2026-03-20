No habrá foto de entrenadores en la Nova Creu Alta

La previa del esperado Sabadell-Europa ha quedado huérfana de su imagen más icónica. A pesar de la insistencia del club escapulado por encontrar un hueco en la agenda para realizar la fotografía oficial entre Ferran Costa y Aday Benítez, la entidad arlequinada ha declinado la propuesta alegando falta de disponibilidad. Este desencuentro administrativo llega en un momento de máxima rivalidad deportiva, con el Sabadell defendiendo el liderato y el Europa acechando desde la tercera plaza tras su reciente exhibición en Can Dragó. Sin embargo, lejos de alimentar el fuego, Aday Benítez ha optado por la vía de la diplomacia para no descentrar a los suyos antes de la batalla del sábado.

"Cada uno es libre de hacer lo que quiera", sentenció el técnico de Gràcia al ser preguntado por la pérdida de esta oportunidad de visibilidad para el fútbol regional. Benítez, que ha restado importancia al asunto asegurando que "no tiene ningún problema", prefiere que el protagonismo recaiga exclusivamente sobre el césped de la Nova Creu Alta.

Esta decisión de no realizar el encuentro de entrenadores parece arrastrar las secuelas del tenso precedente de la primera vuelta en el Nou Sardenya. En aquella ocasión, una indisposición de Aday obligó a retrasar la cita, generando un cruce de horarios que acabó con el Sabadell presentándose a la hora inicial y el técnico local llegando de urgencia media hora después, un episodio que despertó suspicacias en el entorno arlequinado.

Con este telón de fondo, el Europa viaja a Sabadell con la intención de hablar donde realmente importa. La ausencia de la foto de rigor evidencia que las relaciones entre ambas directivas atraviesan un punto de frialdad, pero Benítez ha sido tajante al priorizar lo deportivo sobre el protocolo. Para el preparador escapulado, lo verdaderamente relevante es el rendimiento de un equipo que llega en plena forma y con la posibilidad de dar un golpe de autoridad en la liga. El sábado, sin apretón de manos previo ante las cámaras, la Nova Creu Alta dictará sentencia en un duelo de aspirantes donde la única imagen que buscará el Europa es la de sus jugadores celebrando tres puntos que valen un liderato.