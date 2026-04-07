Álex Jiménez: "No habrá nada que celebrar si el Nàstic logra la permanencia"

Cantera de élite, internacional en todas las categorías inferiores y una polivalencia que le hace casi indispensable. Álex Jiménez (Cartagena, 2002) analiza una temporada convulsa en el Nou Estadi donde el objetivo inicial ha devenido en un remedo insospechado.

El inesperado naufragio del Nàstic.

Ha sido una temporada complicada y no hemos estado a nuestro mejor nivel, eso es evidente. Yo me dedico a jugar y me centro en lo que depende de mí; el objetivo era el ascenso, pero la realidad nos ha puesto en un sitio diferente y, cuando estás abajo, todo se ve distinto.

Tres entrenadores en una temporada, tres maneras de interpretar el fútbol.

El futbolista tiene que adaptarse a cada idea. Esto es fútbol y las cosas cambian rápido, aunque obviamente lo ideal sería tener continuidad con un mismo modelo de juego. Al final para nosotros hay que adaptarse a cada uno, cada uno viene con su idea, esto es futbol, se cambian muchas cosas, lo mejor es la continuidad con un mismo estilo de juego.

Nueve delanteros en nómina pero diez partidos sin ver puerta, siete de los últimos catorce.

Hay muchísima competencia, se buscan siempre los mejores y el Nàstic tiene jugadores de muchísima calidad. Me considero uno más; si no juego yo, el compañero lo hará mejor. No me obsesiona la titularidad indiscutible, aunque trabajo para serlo. He marcado tres goles, esperaba más y ojalá marque más, pero no me obsesiono con el gol.

Su libertad en el campo parece una insurrección táctica ante el entrenador.

Siempre he jugado con libertad, necesito no estar encorsetado para rendir. Intento hacer lo que me mandan, pero mi fútbol fluye más cuando no tengo ataduras.

Tres goles en 38 partidos la temporada pasada, tiene que haber algo más.

Me considero goleador, pero trabajo para el equipo. Soy polivalente y me adapto a lo que me piden, sea por detrás del punta o en banda. No me obsesiono con el gol, prefiero la confianza de jugar cada domingo.

Útil en muchas posiciones, pero no un especialista.

Soy un jugador muy polivalente y me adapto a ello. Lo veo de esa manera: puedo jugar por detrás del punta o tirado en la banda izquierda. Trabajo para el equipo y lo que quiero es ayudar, sea donde sea.

No siempre en el once titular.

Me considero uno más, pienso que si no juego un compañero lo hará mejor que yo.

19 de octubre de 2025, para recordar, para repetir.

Fue el partido contra el Tarazona, con gol y asistencia, muy contento de ese dia, trabajo para más días como ese.

Aquellos destellos de precocidad internacional.

Fui internacional Sub-16, 17 y 18. Tenía la ilusión de llegar al primer equipo del Villarreal, pero la realidad es distinta. No siento frustración por haberme ido, aunque duela. Sé que tengo margen de mejora para volver a ese nivel.

No le veremos de vacaciones en Sestao.

Fue una decisión que marcó mi vida. Allí vi el fútbol de barro por primera vez; un choque fortísimo que me hizo hombre en cuatro meses. Aprendí lo que no te enseñan en las ciudades deportivas de lujo, aunque deportivamente no me fue bien.

Tampoco, de momento, sabrá como se entrena con Marcelino García Toral.

Frustración no tuve cuando el Villarreal no me renovó, al final te duele irte, pero quiero llegar al mejor nivel, tengo mucho margen de mejora.

Murcia e Ibiza como consuelo.

Son proyectos muy grandes que demuestran que esta categoría es complicadísima. No basta con el nombre o el presupuesto para salir de aquí.

Y Sabadell y Europa, como espejo.

Hay que reconocer y poner en valor el trabajo que están haciendo. Sabíamos que nuestro objetivo era el ascenso, pero la realidad nos ha puesto en otro sitio. Es muy diferente estar arriba que pelear abajo.

Visualizar el descenso es el primer paso para evitar el autoengaño.

Obviamente no he pensado en que vamos a bajar, pero hay que ser muy consciente de la situación real. No podemos escondernos.

Cava o champán para celebrar la salvación.

No. No habría nada que celebrar por una salvación. El objetivo era otro, pero ahora estamos centrados en el partido a partido porque sabemos dónde estamos metidos.

En España se vive muy bien y tampoco es coleccionista de sellos en el pasaporte.

Hubo opciones de salir al extranjero en el mercado de invierno, propuestas que económicamente eran importantes, pero no todo es el dinero. Sentía que todavía tengo cosas que decir aquí y que irme a una liga exótica era como desaparecer del mapa demasiado pronto; prefiero ganarme el sitio en un fútbol que me exija de verdad y no perder mi identidad por dinero.

Junio, mes para la reflexión.

Me gustaría seguir en el Nàstic, pero influyen muchas cosas. El Nàstic nunca va a tirar la toalla y el año que viene lo intentará de nuevo; es un club que siempre aspira a lo máximo y eso es algo que cualquier jugador valora a la hora de decidir su futuro.