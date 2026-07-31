“Me había hecho ilusiones de llegar al primer equipo del Espanyol”

Nacido en Cerdanyola, Àlex Bombardó (2007) llegó al Espanyol en 2016 procedente del Sant Cugat FC y se marchó once temporadas después rumbo al filial de la UD Las Palmas.

Despedida amarga, sentimientos encontrados.

Dejo atrás once años en la que ha sido mi casa. Me dio pena marcharme, porque me había hecho muchas ilusiones con llegar al primer equipo, pero las cosas en el fútbol no siempre salen como uno espera. No me renovaron y toca cerrar la etapa. No ha sido algo traumático, aunque sí te deja un sabor agridulce. Me transmitieron que les daba pena por los años que llevaba en el club.

El ostracismo como paso previo a la puerta de salida.

Cuando me subieron al filial, me faltó la continuidad y la confianza que un jugador de mis características necesita para asentarse. Me considero un futbolista asociativo, de los que disfruta teniendo el balón. En el Espanyol siempre intenté adaptarme y dar lo mejor de mí.

Pero la puerta del RCDE Stadium no se ha cerrado.

Con el tiempo he aprendido que, aunque algo haya podido hacer mal, no todo depende de mí. Le tengo un cariño enorme a la entidad y no cierro ninguna puerta; estaría encantado de volver en el futuro si se presenta la oportunidad.

El día soñó con debutar en Primera.

Me quedo con experiencias brutales, como cuando subia a entrenar con el primer equipo a las órdenes de Manolo González. Él siempre me daba muchos ánimos y me tuvo muy en cuenta. El Espanyol está en fantásticas manos con él.

La roja que le recordó que debe frenar sus impulsos.

Asumo perfectamente mis errores como parte de mi proceso formativo. En un partido contra el Castellón B, salí al campo y a los 20 minutos vi la roja. Íbamos ganando, llegué tarde a un balón dividido y el árbitro consideró que la entrada fue desmedida. Soy un jugador muy intenso en el campo y sé que debo aprender a controlarme en esas situaciones. Con 18 años, todavía estoy en pleno periodo de aprendizaje.

Generación Lamine Yamal 2007.

Haber competido con la misma hornada de futbolistas como Lamine Yamal, además de haber jugado y tenido reconocimiento en la selección catalana, es increíble. Sé el nivel que tengo y de lo que soy capaz. Ahora me toca enseñar el fútbol que llevo dentro.

La escuela canaria o el edén donde plasmar la redención deportiva.

Considero que la UD Las Palmas es el destino ideal. Es un club que trabaja bien la cantera y que promueve la proyección de los jóvenes hacia el primer equipo, además de tener al filial compitiendo a un gran nivel en Segunda RFEF. El proyecto que me presentó Tonono me convenció de inmediato y afronto con muchísima ilusión esta primera experiencia fuera de casa.

Pedri en el espejo.

Por mi perfil, me veo jugando como interior o por delante del pivote. Mi gran referente futbolístico es Pedri; me atrae el fútbol alegre y dinámico, y el estilo de Las Palmas encaja a la perfección con lo que quiero ofrecer. Mi objetivo prioritario es trabajar al máximo para dar el salto al primer equipo lo antes posible.”

La ‘Bomba’ está en Andorra.

Marc está en el Andorra. Es mi modelo, lleva dos años en fútbol profesional. Nos llevamos cada vez mejor, le pido consejos y algún día me encantaría jugar juntos. Tenerle de referencia es un plus.

18 años, cuando todo es posible.

Me gustaría jugar un Mundial o la Champions. Quiero hacer una carrera larga en Primera División. No me conformo con menos. Tengo 18 años y ahora me como el mundo.

Pensando en 2045.

Me voy a dedicar al 100% al fútbol pero también estudio ADE online. Cuando tenga tiempo libre sigo formándome, porque después del fútbol hay vida.