"Me gustaría repetir la historia de Terrats"

Formado en la Damm y el Girona, también ha pasado por el fútbol base del Espanyol y del Barça, Miguel _Miki_ Martínez es uno de los referentes de una Montañesa que quiere ser protagonista esta temporada en Tercera RFEF. El centrocampista del equipo de Nou Barris empieza su segunda temporada con el propósito de continuar su progresión y de ayudar al equipo a estar en las primeras posiciones.

El equipo se salvó del descenso la temporada pasada en un final agónico. Ganas de revertir la situación.

Mi objetivo es subir con la Montañesa. Nos hemos reforzado bien y creo que podemos intentarlo, aunque hay equipos muy potentes. Lo primero es lograr la permanencia, pero hay que ser ambiciosos. Hay pocos campos con el ambiente del nuestro y lo hemos de aprovechar.

A nivel particular, Sants, Badalona, Manresa, San Cristóbal, muchos cambios...

Si, buenas experiencias. Llegué a debutar en Segunda B con el Badalona.

Una lesión para ponerte a prueba.

En 2021 sufrí una rotura del ligamento cruzado anterior y rotura de una parte del menisco. Y en mi segundo partido, mientras me estoy recuperando, me vuelvo a romper el menisco. Te lo replanteas todo, es un proceso muy duro. En ese momento te corta la trayectoria, salí con ayuda de psicólogos. A esa edad, en la que tienes ganas de comerte el mundo, es muy difícil de asimilar.

Pero para eso se le conoce como El Búfal de Poblenou.

Físicamente siempre me he cuidado mucho, abarco campo, tengo llegada. Creo que soy un jugador fuerte. La constancia es mi punto fuerte. He sido siempre muy centrado y quien algo quiere algo le cuesta.

Y en su buzón, muchas tarjetas, 36 tarjetas en 118 partidos.

Voy fuerte, me gusta el contacto. Algunas también por protestar.

Y aunque centrocampista, no demasiados goles.

Es mi asignatura pendiente. Lo intento trabajar. Mi reto es desde luego marcar más goles. Pero la temporada pasada di diez asistencias. Soy el encargado del balón parado. Mi referente siempre fue Stevan Gerard.

Miki Martínez es de los que aprovecha el tiempo y piensa en su vida después del fútbol.

El fútbol no da para vivir en estas categorías, es un sobresueldo. Pero hace falta algo más. Tengo el grado de Publicidad y Relaciones Públicas, ahora estudio Derecho y también trabajo. Me queda poco tiempo libre y apenas salgo.

Y una ilusión: volver al Espanyol.

Estuve en el Español nueve años. Tuve un problema con un entrenador y tuve que salir, pero fue mi mejor etapa. Además, soy muy del Espanyol. Me viene de familia, mi padre me hizo socio, y en la familia somos todos pericos. Yo soy socio antes de nacer. Me encantaría que me pasara lo de Terrats. Mi ilusión sería jugar en Primera con el Español. Lo último es perder la esperanza.