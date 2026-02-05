Van den Heerik, jugador de fútbol neerlandés del Terrassa: "Cruyff es la referencia en mi país"

Desde la Segunda división de los Países Bajos, a la cuarta de España.

Aquí el fútbol es muy diferente. En mi país los equipos juegan mas al tiki taka, presionan más, pero aquí van diferente, no presionan tanto. Yo el primer dia quería presionar todo, ir a todos los balones y vi que no era así. Tuve que cambiar mi estilo.

Erik Schouten, Sem Dirks, Dano Lourens, Gylermo Siereveld, Tom Boere. Parece que todos los caminos de Holanda llevan a Terrassa.

En términos de futbol, España es un muy buen país para jugar, me gusta mucho el formato play offs y me gustaría mucho jugar en Primera RFEF, subir con el Terrassa. También vivir en otro país, aprender nuevo idioma, nuevos compañeros… Y realmente fue una muy buena decisión.

Un Terrassa de tulipanes.

Si, me ayudaron mucho cuando llegué los compatriotas que había, lo hice a la vez que uno de mis compañeros y estábamos los dos en la misma situación, y nos ayudamos mucho, los primeros meses siempre juntos. Luego en vinieron dos más y ahora tenemos ya un grupito, ya creo que somos hasta demasiados.

Mucho antes hubo otra colonia holandesa inolvidable en Barcelona.

Si, en Holanda Cruyff es la referencia, la manera que miramos al futbol es la suya, nos fijamos mucho en él y en su actitud y su táctica, de jugador y también de entrenador.

Habrá visto videos de La Naranja Mecánica.

Sí, he visto, videos, fue tiempo atrás, sobre todo mi padre me ha enseñado, y sé que cambió el fútbol, también el famoso gol de Bergkamp me impresionó mucho.

Nueve goles en Liga la temporada pasada, tres de momento. Y trece partidos por delante.

Creo que esta temporada haré 13. Ese es mi objetivo marcado, y si puedo mejorarlo, mejor.

La llegada de Oriol Alsina, providencial.

Si, creo que ahora estoy en buena forma, y en parte es gracias a Oriol, me dio mucha confianza, me dijo que el equipo me necesitaba, aunque el habla en español conmigo pero aun así me da la motivación que necesito. Es un buen entrenador y también muy buena persona. Siempre se asegura pese a no hablar ingles de que entendamos todo y eso lo agradezco mucho. Con Víctor Bravo no había muy buena relación, ni conmigo ni con el equipo.

El Olímpic no se llena.

Creo que la gente que viene nos ayuda y apoya muchísimo, realmente nos animan mucho, y eso es lo que importa porque todos los que vienen nos ayudan, sean los que sean, aunque me gustaría experimentar un partido con el campo lleno.

Le reconocen por la calle.

Si, me han reconocido alguna vez algún niño, por ejemplo, el partido contra el Barça Atlètic, estaba suspendido, y fui a ver el partido con los fans, y entonces ahí me pidieron fotos. Por la calle alguna vez.

De Terrassa hacia dónde.

No lo sé. De momento estoy en un gran club, uno de los mejores de la categoria, espero seguir progresando y puede que en Primera RFE haya equipos que podrían fijarse en mi, aunque yo prefiero jugar ahí con el Terrassa.