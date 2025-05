Guillem Rodríguez: “No nos pueden echar del Nou Sardenya”

Son días de celebración en el Nou Sardenya. Y no es para menos. El CE Europa culminó el pasado fin de semana en Elche su ascenso a la Primera Federación a falta del último partido de la temporada, que tendrá lugar este domingo en una jornada de carácter festivo por las calles del barrio de Gràcia de Barcelona. Con el ascenso de categoría en el bolsillo, el cuadro 'escapulat' debe afrontar ahora la problemática que rodea al césped de su estadio.

Del "histórico y merecido" ascenso graciense y de toda la polémica en torno a las condiciones del Nou Sardenya nos habla Guillem Rodríguez (Girona, 1998). El lateral diestro del Europa (con pasado en Horta, ADO Den Haag y Real Madrid Castilla, entre otros) atiende a SPORT tras convertirse en una pieza clave para Aday Benítez desde su llegada en enero.

¿Cómo vivisteis el ascenso en Elche? ¿Cómo fue ese momento con el móvil en la mano esperando a que acabara el partido del Sant Andreu?

Intentábamos que fuera un partido más, desde el principio, desde que llegamos a Elche. Llevábamos toda la semana concienciándonos de que era un partido más, que teníamos que ir a por los tres puntos, y controlar lo que podíamos controlar. Si el Sant Andreu perdía o empataba, ya celebraríamos después. La mentalidad era de ganar nosotros, pero al final escuchas a la grada desde fuera y cuando ves que celebran los goles del Valencia Mestalla, te sube la emoción. Y cuando acaba tu partido, el Sant Andreu va perdiendo, tú has ganado, pero hasta que no pitan el final del partido del Sant Andreu no lo celebramos. Y entonces... mucha emoción, fue un poco inesperado, la verdad. Lo estamos asimilando todavía, pero fue increíble vivirlo.

Guillem Rodríguez, futbolista del Europa, atiende a SPORT / Valentí Enrich

Todo sucedió fuera de casa. Ahora queda el último partido en el Nou Sardenya, donde podréis celebrarlo junto a la afición.

Sí, tenemos muchas ganas de celebrarlo con los nuestros, con nuestra afición. Es verdad que cuando llegamos de Alicante tuvimos un recibimiento en el Nou Sardenya increíble. No sé cuánta gente había, pero mucha, y esto dice mucho del club, dice mucho de la afición, de lo unidos que estamos... Fue increíble, pero con muchas ganas del domingo, de la rúa, de celebrar en casa con todo el mundo, todos juntos, que al final es un éxito que hemos conseguido entre todos, entre la afición y el club.

El ascenso llegó en la penúltima jornada, pero ¿en qué momento empezáis a ver que es posible?

No sé sí ha habido algún momento clave, pero sabíamos que el partido del Sant Andreu era crucial, sabíamos que no lo podíamos perder. Salimos a ganar, yo creo que aquel día, al empatar con ellos y después solo depender de nosotros, nos cambió un poco la visión. Ese día fue el cambio de chip.

Yo prefiero que el Sant Andreu suba. Hay esta rivalidad dentro el campo y con las aficiones, pero por el fútbol de barrio, por el fútbol de Barcelona, por los derbis, para hacer crecer más el fútbol catalán... Por todo ello lo mejor sería que el Sant Andreu subiera Guillem Rodríguez — Jugador del CE Europa

Ahora que habéis subido, ¿preferís que ascienda el Sant Andreu y poder jugar contra ellos el año que viene? ¿O mejor que no suban?

Ya lo dije el día del derbi después del partido, yo prefiero que suban. Hay esta rivalidad dentro el campo y con las aficiones, pero por el fútbol de barrio, por el fútbol de Barcelona, por los derbis catalanes, para hacer crecer más el fútbol catalán... Por todo ello lo mejor sería que el Sant Andreu subiera. Es muy bonito que haya esta rivalidad, pero desde la salud y desde el respeto. Si me preguntaras, quería que subiéramos nosotros directos y, después, ya si ellos lo pueden hacer en el play-off, pues perfecto.

El Europa es de los equipos con menos presupuesto de la categoría. ¿Cómo definirías este ascenso?

Lo definiría como un ascenso histórico y merecido. Creo que al final el fútbol se trata de esto, es lo bonito de este deporte, que los presupuestos son números, y los jugadores son personas. Cuando haces un buen grupo, se puede conseguir cualquier cosa.

Guillem Rodríguez elogia a Aday Benítez, que ha depositado toda su confianza en él / Valentí Enrich

Tiene mucho mérito lo que habéis conseguido...

Tiene muchísimo mérito. Como decías antes, el segundo o tercer equipo con menos presupuesto de la Liga, entrenando por las tardes con césped artificial, compartiendo campo con el filial y a veces con el femenino, entrenando casi siempre en mitad de campo... También yo vengo de lesión, fichajes que vienen de Tercera Federación, Sergi Pastells viene de dos años sin jugar, Adnane hace dos días estaba en Primera Catalana... Era un proyecto un poco de creer, no de nombres de jugadores. Por eso digo que tiene mucho mérito. Veníamos todos nuevos, el grupo era nuevo, el míster tampoco tenía una gran experiencia en la categoría... Era un proyecto más de creer y de tener ambición y no uno de 'va, tenemos que ascender sí o sí'. No teníamos esa presión, algo que también ayuda. Tiene mucho mérito todo lo que hemos hecho. Lo que vivimos el día a día a veces es complicado, pero como nos lo hemos tomado positivamente, hemos podido sacar energía de todo esto.

Tiene muchísimo mérito lo que hemos conseguido. El segundo o tercer equipo con menos presupuesto de la Liga, entrenando por las tardes con césped artificial, compartiendo campo con el filial... El grupo era nuevo, el míster tampoco tenía una gran experiencia en la categoría... Era un proyecto más de creer y de tener ambición Guillem Rodríguez — Jugador del CE Europa

¿Os imaginabais luchar por el ascenso?

Imaginarte eso queda muy lejos. Como te digo, sobre todo el míster es un entrenador que siempre quiere ir partido a partido. Lo que sí nos imaginábamos seguro era que lucharíamos para estar arriba, para estar en el play-off, como el año pasado. A medida que se va acercando, y te ves allí arriba pasando las jornadas, sintiéndote sólido, compitiendo bien contra todos los equipos.... vas viendo que es posible. Y cuando ya has completado toda una vuelta y ves que ningún equipo ha sido muy superior a ti, ya empiezas a creer más.

¿Qué importancia ha tenido el Nou Sardenya en este ascenso? ¿Qué mensaje le mandas a la afición?

Primero les quiero dar las gracias por estar aquí todos los partidos. Al final, cuando se iba acercando el ascenso, venía mucha más gente. Pero han estado todo el año, llueva, nieve, fuera de casa, en los desplazamientos... Sin ellos no habría sido posible, es lo típico, pero es la verdad. Dentro del vestuario lo hablamos, la magia del Nou Sardenya y la magia de los 'Eskapulats' es increíble y nos da muchísima fuerza.

Con el ascenso sellado, la actualidad viene marcada por toda la polémica en torno al césped del Nou Sardenya. ¿Se habla de esto en el vestuario?

Sí, claro que se habla. Es una cosa que no podemos evitar, no puedes mirar hacia otro lado. Cuando ya consigues el ascenso, empiezan las preguntas de qué pasará con el campo, qué pasará con el césped, si la Federación nos dejará o no nos dejará... Pensamos también en la afición, el Europa lo que quiere es jugar en el Nou Sardenya, es donde tenemos a nuestra afición, es el equipo del barrio y al final son sus raíces. No nos pueden echar de aquí, estamos pendientes de ver qué dice la Federación, de qué cambios podemos hacer y ver si podemos quedarnos aquí a jugar.

No queremos irnos del Nou Sardenya, no queremos que nos echen de aquí. Es donde tenemos a nuestra afición, es el equipo del barrio y al final son sus raíces; no se nos pasa por la cabeza ir a otro estadio Guillem Rodríguez — Jugador del CE Europa

¿Qué crees que pasará?

No lo sé, es algo interno del club. Nosotros lo que tenemos claro es que no queremos irnos del Nou Sardenya, no queremos que nos echen de aquí. A partir de ahí, supongo que el club tomará las medidas que pueda con la Federación, alegará. Creo que puedes acogerte a una ley que permite jugar los primeros seis meses y a partir de ahí intentar poner césped natural o un césped híbrido, lo que sea, e intentar jugar aquí.

Alternativas hay, aunque sean pocas, pero después de todo lo conseguido aquí en casa...

No se nos pasa por la cabeza ir a otro estadio. Se habla de si podremos jugar en Montjuïc, si podremos jugar en otros campos de césped natural de Barcelona... Pero los jugadores y el club estamos convencidos de que podremos jugar aquí, nuestra idea es jugar aquí en el Nou Sardenya.

El Nou Sardenya celebrará este domingo el ascenso a Primera RFEF / Valentí Enrich

En el aspecto personal, tú llegas en enero, sin equipo después de una lesión de cruzados. ¿Cómo se produce tu llegada al Europa?

Mis representantes se pusieron en contacto con el director deportivo, Josep Maria. Yo también conocía personalmente al segundo entrenador, Toni Sánchez, y al míster. Tuvimos largas conversaciones y estuvimos días hablando, porque tenían dudas sobre cómo volvería físicamente. Yo venía de una lesión de los ligamentos cruzados de 10 meses y es normal que los clubes tengan dudas, pero había trabajado físicamente y mentalmente para venir preparado para cualquier cosa. Al final nos acabamos convenciendo entre todos, con Josep Maria, llegamos a un acuerdo y lo pudimos hacer. Yo estaba muy convencido, quería venir al Europa por el estilo de juego, por toda la afición, quería volver a sentirme futbolista y creo que era el lugar idóneo. Finalmente ha quedado demostrado que sí lo ha sido.

¿Echabas de menos el fútbol catalán después de tu paso por Holanda?

Sí, lo echaba de menos. Cuando jugué en el Horta, salvando las distancias, el ambiente era muy parecido a esto. Un equipo de barrio, con afición, un grupo y un club muy familiar. Lo echaba de menos, aquí se vive de otro modo, el juego es diferente, la gente... Un poco todo lo que te rodea, y al final estar en casa también te hace sentir más cómodo.

Para un jugador que ha pasado por todo un Real Madrid, ¿cómo es esa vuelta al fútbol de barrio?

Bien, la vuelta fue fácil. Soy un chico de pueblo, de barrio, nunca se me ha subido nada a la cabeza. Pasé por el Horta, pasé por el Girona B... No dejan de ser clubes que no son tan profesionales y nunca, cuando estuve en el Madrid, se me subió nada a la cabeza. Siempre he sabido valorar de dónde venía y por dónde he pasado. Hay que ser humilde y ayudar al equipo. Creo que con mi humildad también ayudo al equipo, con mis ganas de sumar y mi ambición. Estoy encantado de poder ayudar y ellos me lo han puesto todo muy fácil también.

Solo me queda agradecerle a Aday Benítez todo lo que ha hecho por mí, toda la confianza que ha depositado en mí, estoy muy agradecido. En Elche rompí a llorar porque son muchas emociones, mucho tiempo lesionado, también temas personales... Lo primero que me salió fue ir hacia él y agradecerle por todo lo que había hecho por mí Guillem Rodríguez — Jugador del CE Europa

Debutaste contra el Atlético Baleares como suplente y, a partir de ahí, ya nadie te saca del once con 15 titularidades seguidas. Una adaptación meteórica.

Llevaba 10 meses preparándome físicamente y mentalmente. No te puedes imaginar cuántas veces me había imaginado en casa volver a los terrenos de juego, a coger sensaciones, la vida con los compañeros... Es un trabajo de visualización y de creértelo y, sobre todo, de confianza del míster y de todo el equipo.

¿Cómo valoras esa confianza que ha depositado Aday Benítez en ti?

Solo me queda agradecerle todo lo que ha hecho por mí, toda la confianza que ha depositado en mí, estoy muy agradecido. Cuando acabó el partido el otro día en Elche, rompí a llorar porque son muchas emociones, mucho tiempo lesionado, también temas personales... Lo primero que me salió fue ir hacia él y agradecerle por todo lo que había hecho por mí. Vine de un mal momento y esta confianza y ayuda como persona se agradece muchísimo.

Guille Rodríguez asegura que el vestuario no quiere moverse del Nou Sardenya / Valentí Enrich

¿Cómo es Aday como entrenador?

Es muy buen entrenador, transmite muy bien los mensajes. Hace nada era jugador, sabe cómo llegar al jugador, te llega muy bien el mensaje, tiene muchos, muchos conceptos tácticamente y técnicamente. Es un tío superambicioso que cree en su idea, es muy listo, sabe identificar cuándo toca una cosa y cuándo toca otra. Lo demostró el año pasado en L'Escala, donde hizo un gran año. Y este, no digo que el mérito sea solo suyo, pero ha trabajado muchísimo.

En cuanto al vestuario, ¿cómo es el contraste de pasar de compartir espacio con jugadores de talla mundial como Rodrygo Goes -o de Primera como Miguel Gutiérrez, Hugo Duro o Mario Gila- y ahora disfrutar junto a una leyenda del fútbol catalán como Álex Cano?

Estoy orgulloso de haber compartido vestuario con todos los compañeros que has dicho y con muchos más, pero vivir un momento como el de Álex Cano cuando hizo 500 partidos este año... Representa el fútbol catalán, representa el Europa, marcó el gol del ascenso... El otro día, cuando estaba dirigiendo unas palabras a la afición, yo me lo miraba con admiración. No es fácil hoy en día, en el fútbol moderno, quedarte tantos años en un mismo equipo, quererlo como lo hace él. Eso debe valorarse y apreciarse mucho. Es un tío de puta madre dentro del vestuario, es un muy buen jugador, lo ha demostrado. Yo solo tengo palabras de respeto y de idolatría hacia él.

No hemos hablado aún de si renovaré o no. Veremos en verano qué pasa, yo creo que aquí se puede hacer un buen proyecto, pero intervienen muchos factores: los presupuestos, que me quieran renovar o no, la gente que se queda, si se queda el míster... Tiene que haber una base y entonces a partir de ella decidiremos Guillem Rodríguez — Jugador del CE Europa

Firmaste en enero con el Europa solo hasta final de temporada. ¿Renovarás?

Es la pregunta del millón que me hago yo también. Estoy enfocado ahora en acabar esta semana, celebrar la Liga, es normal que el club tampoco me haya dicho nada, tampoco hemos hablado de si renovaremos o no. Veremos en verano qué pasa, yo creo que aquí se puede hacer un buen proyecto. Estoy cerca de casa, la Primera Federación es una categoría increíble, estoy cómodo... Pero intervienen muchos factores, como los presupuestos, que ellos me quieran renovar o no, la gente que se queda, si se queda el míster... Tiene que haber una base y entonces a partir de ella decidiremos.

¿Te marcas algún plazo?

No, no me marco plazos. Llevo muchos años en esto y, por mi experiencia, debo estar tranquilo, no me quiero poner nervioso, que vayan pasando los días y las semanas, que se vaya poniendo todo en su lugar. Y cuando llegue el momento de decidir propuestas, intentaré decidir lo mejor para mí y lo mejor para el Europa.