Guillem Naranjo es baja del Sant Andreu

El Sant Andreu decidió liberar la ficha del delantero Guillem Naranjo, que llegó este verano como uno de los fichajes de campanillas para reforzar la parte delantera, pero que después de 13 partidos jugados (8 de titular, sumando en total 645 minutos) no había conseguido ver portería todavía.

Formado en la cantera del Escola DSF y la Terlenka, dio el salto a Amateur jugando en el Girona B y el Horta, aunque donde empezó a labrarse un nombre a base de goles fue en el Santfeluenc, de Tercera División.

Del conjunto de Les Grases pasó a otro histórico del Baix Llobregat, un Prat en el que quajó una gran temporada en Segunda RFEF, pasando de los 2.000 minutos, con 34 partidos jugados (21 como titular) y anotando siete goles.

Sus buenos registros goleadores, unidos a su juventud (solo tenía 21 años por aquél entonces), atrajeron las miradas del Real Zaragoza, que lo incorporó para su filial en la temporada 2022/2023.

Con el conjunto maño volvió a realizar una gran temporada, jugando 33 partidos, todos ellos como titular, y firmando 12 goles. Incluso llegó a ir convocado en tres partidos con el primer equipo, sin tener la oportunidad de debutar.

La siguiente campaña firmó por el Sabadell, de Primera RFEF, pero tras tener un papel residual, se marchó en invierno al Teruel, donde sí fue mucho más importante.

Pese a dejar buenas sensaciones en Primera RFEF, volvió a Segunda para enrolarse en el Lleida, en el que fue uno de sus jugadores más destacados el pasado curso, con 34 partidos disputados y 6 goles anotados.

Aunque parecía un gran fichaje de la dirección deportiva andreuense en verano, los goles no han acabado de llegar para él, y ambas partes han decidido que el mejor destino era rescindir el contrato y que Naranjo pudiera buscar nuevo equipo. Se espera que el Sant Andreu se refuerze en los próximos días.