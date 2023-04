Guillem Molina exige que el Sabadell mejore en la Nova Creu Alta

“Los últimos partidos estamos más cómodos fuera, es algo que tenemos que mejorar. Jugar en casa tiene que ser una ventaja”, dijo en 'Ràdio Sabadell' El central arlequinado aseguró que ”tenemos que estar tranquilos pero hay que apretar el culo porque la situación es complicada"

El Sabadell recibe este domingo al Castellón en un partido, sobre el papel, desfavorable para los arlequinados. Les visita el tercer clasificado y en plena lucha por subir mientras que los de Miki Lladó huyen de abajo. Además, la Nova Creu Alta está lejos de ser un fortín. En este sentido, Guillem Molina hace un llamamiento a que llegue ya una reacción en casa, donde el equipo se atasca.

“Los últimos partidos estamos más cómodos fuera, es algo que tenemos que mejorar. Jugar en casa tiene que ser una ventaja”, admitió en ‘Ràdio Sabadell’. Sólo un triunfo en seis partidos como local en la segunda vuelta pesan demasiado. ”Tenemos que estar tranquilos pero hay que apretar el culo porque la situación es complicada y tenemos que ser conscientes”, añadió el central.

Molina, que vivió un verano turbulento, asegura que a estas alturas ya le da igual el rival. “No hay que mirarlo. Ahora los puntos los necesita todo el mundo" dijo al tiempo que invitó a "pasar página" tras la última derrota frente al Nàstic.

En la primera vuelta se impusieron los 'orelluts' en Castalia por 3-1, aunque el zaguero entiende que son contextos muy distintos. "No fue un buen partido, pero han pasado muchas jornadas y creo que no tiene que influenciar. El equipo ha cambiado mucho", finalizó.