El guardián de la Nova Creu Alta

La Nova Creu Alta se ha transformado esta temporada en un espacio hostil para los rivales. Once equipos han pasado por Sabadell sin lograr marcar: Eldense, Cartagena, Villarreal B, Teruel, Gimnàstic, Tarazona, Sevilla Atlético, UD Ibiza, Atlético Madrileño, Marbella y Alcorcón. El próximo en intentarlo será el Torremolinos. La constante, partido tras partido, ha sido la misma: Diego Fuoli bajo palos.

El Sabadell ha disputado 21 encuentros oficiales y solo ha encajado ocho goles, todos ellos a domicilio. En casa, el balance es inmaculado. Ni en liga ni en Copa del Rey, con la única excepción del Deportivo —que logró dos tantos en un contexto eliminatorio—, nadie ha logrado batir al portero arlequinado en la Nova Creu Alta. En Primera Federación, el último gol recibido como local se remonta al 29 de marzo.

Lejos de ser fruto del azar, la estadística responde a una continuidad poco común. Fuoli encadenó 20 partidos sin encajar en 2025 y ha normalizado lo extraordinario: intervenciones decisivas, reflejos en acciones límite y una fiabilidad que transmite calma al resto del equipo. Ante el Alcorcón, sin ir más lejos, evitó dos goles claros que habrían cambiado el partido.

El éxito defensivo del Sabadell es colectivo. Desde el compromiso de los jugadores de ataque en la presión, pasando por el rigor del centro del campo y la contundencia de la línea defensiva, hasta llegar a las paradas finales del portero. Pero cuando el sistema falla, aparece Fuoli. Y siempre responde.

Los números lo sitúan ya en la historia del club. Con 23 partidos oficiales, es el 14.º portero con más encuentros disputados en el Sabadell y suma 15 porterías a cero, con un porcentaje del 65,21%. Supera registros históricos de guardametas como Ortolà, Ezkieta o Irazusta, y se coloca por delante de nombres ilustres en eficacia bajo palos.

A sus 27 años, Fuoli vive una segunda etapa en el club. Regresó tras una temporada destacada en la SD Tarazona, donde fue el segundo portero menos goleado del grupo y pieza clave de un equipo que rozó el ‘playoff’. Antes había pasado por San Fernando, Almería y Villarreal, y con el Sabadell ya debutó en Segunda División en el curso 2020-2021.

El club le renovó hasta 2027 convencido de su fiabilidad y conocimiento de la categoría. Hoy, esa apuesta se confirma cada fin de semana. En una liga larga, exigente y volátil, el Sabadell tiene una certeza innegociable: mientras Diego Fuoli defienda la portería, la Nova Creu Alta seguirá siendo un fortín.