Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Newcastle - BarcelonaJulia TorresAtlético millonesEntradas final Copa del ReyNewcastle - Barcelona horarioNewcastle - Barcelona alineacionesLicencia 1C BarçaClasificación París-NizaClasificación LaLiga sin VARLewandowskiDinero Barça ChampionsEtapa 4 París-NizaArbeloa LaportaAlonsoCúando juega AlcarazPartidos Champions hoyAyuso VingegaardReal MadridAlcarazArda GülerHorarios GP China F1Etapa 2 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoManolo GonzálezMaldiniCandidatos Elecciones Barça 2026Xavi FlickJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Fútbol catalán

Grave lesión de Víctor Maffeo

El defensa del Olot sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

Hace dos años padeció la misma lesión cuando jugaba en el Manchego

Victor Maffeo

Victor Maffeo / @UEO1921

SPORT.es

SPORT.es

El destino ha vuelto a cebarse con Víctor Maffeo. El defensa del Olot sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, con afectación en el menisco y en el ligamento medial. La acción se produjo de la forma más fortuita posible en el partido ante el Terrassa, cuando el jugador se giró sobre sí mismo y quedó clavado en el césped.

Maffeo ya vivió este mismo calvario en agosto de 2023, cuando militaba en el CD Manchego. En aquella ocasión fue la rodilla derecha la que le obligó a pasar por el quirófano; ahora, apenas dos años después y tras haber recuperado su mejor nivel, es la pierna izquierda la que frena en seco su progresión con el conjunto de la Garrotxa.

Noticias relacionadas y más

A pesar del golpe anímico, el lateral ha mostrado una entereza ejemplar en sus redes sociales: "El fútbol es lo que más amo, pero también lo que más me pone a prueba. No es fácil asimilarlo, pero hay que levantarse", afirmaba el jugador, convencido de que superará este nuevo bache. El Olot pierde así a uno de sus jugadores más regulares, que estaba siendo titular como lateral derecho.

TEMAS