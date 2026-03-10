Grave lesión de Víctor Maffeo

El destino ha vuelto a cebarse con Víctor Maffeo. El defensa del Olot sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, con afectación en el menisco y en el ligamento medial. La acción se produjo de la forma más fortuita posible en el partido ante el Terrassa, cuando el jugador se giró sobre sí mismo y quedó clavado en el césped.

Maffeo ya vivió este mismo calvario en agosto de 2023, cuando militaba en el CD Manchego. En aquella ocasión fue la rodilla derecha la que le obligó a pasar por el quirófano; ahora, apenas dos años después y tras haber recuperado su mejor nivel, es la pierna izquierda la que frena en seco su progresión con el conjunto de la Garrotxa.

A pesar del golpe anímico, el lateral ha mostrado una entereza ejemplar en sus redes sociales: "El fútbol es lo que más amo, pero también lo que más me pone a prueba. No es fácil asimilarlo, pero hay que levantarse", afirmaba el jugador, convencido de que superará este nuevo bache. El Olot pierde así a uno de sus jugadores más regulares, que estaba siendo titular como lateral derecho.