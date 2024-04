El gran gesto del Lleida Esportiu con Neyder Lozano

Corría el minuto once del último encuentro del Lleida Esportiu contra la Penya Independent cuando Neyder Lozano, el central colombiano del conjunto catalán, debía dejar el campo con preocupantes gestos de dolor en su rodilla.

El diagnóstico no ha podido ser más demoledor, rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo en su rodilla. El futbolista deberá pasar por el quirófano y no regresará al césped con los azules hasta bien entrada la próxima temporada.

Decimos esto porque el Lleida Esportiu ha tenido un gesto de club realmente grande con el zaguero colombiano, ofreciéndole de manera inmediata a Neyder Lozano la renovación al conocer el alcance de su lesión.

El central escribió en sus redes sociales: “Lo juro que volveré de nuevo. Nuevamente nos toca tener una batalla difícil, una batalla llamada ligamento cruzado anterior y menisco externo. Y si digo nos toca, porque no solo es una batalla que nuevamente me toca vivir a mí, a mi familia, sino también a todas aquellas personas que me quieren y que estarán conmigo luchando día a día, para superar esto y volver más fuerte que nunca”.

Sin duda el apoyo del club con ese gesto ejemplar será un impulso para la recuperación del central, un fijo en los planes de Ángel Viadero. El zaguero de Quibdó llegó al Lleida Esportiu el pasado verano procedente del Talavera, y ha militado en clubes como Granada y Elche.

La de Neyder Lozano no será la única ausencia de peso en los leridanos de cara al trascendental encuentro del domingo en Cerdanyola del Vallès. Los goleadores ante la Penya, Sergio Montero y Manuel Jesús Vázquez ’Chuli’, se caen de la convocatoria por acumulación de amarillas, ya que ambos vieron una tarjeta en el último encuentro por idéntico motivo, la pérdida de tiempo.

Tampoco podrá estar Iñaki Recio en un Cerdanyola que se juega sus opciones de permanencia. El calendario para el conjunto vallesano no se presenta nada sencillo, con Lleida Esportiu, Espanyol B y Formentera como rivales. El lleno en Fontetes ante los de la Terra Ferma está asegurado.