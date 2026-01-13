El gran capitán de Lleida

El domingo, en el Camp d’Esports, no se jugará solo un partido. Se cerrará una historia que forma parte de la identidad del Lleida. Òscar Rubio ha anunciado que ese será su último encuentro con la camiseta azul. El capitán se retira a mitad de temporada tras una carrera de 320 partidos repartidos en tres etapas distintas, una decisión tomada lejos del foco deportivo y muy cerca de lo esencial.

“Nunca habría imaginado dejarlo a media temporada”, reconoció Rubio, visiblemente emocionado. “Pero antes de que futbolista soy padre y ahora mi hijo me necesita”. Durante una década, explicó, ha vivido lejos de él, viéndolo poco. La situación ha cambiado: su hijo se ha trasladado a otro país y la logística que hasta ahora hacía posible continuar ya no existe. “Lo que no se hace por un hijo no se hace por nadie”, resumió.

No habrá un último contrato ni una aventura exótica como epílogo. Rubio fue claro: “No tengo intención de jugar allí. Mi intención era acabar en el Lleida”. La decisión, aunque firme, no está exenta de dolor deportivo. “Me hubiera gustado hacerlo con un ascenso con el Lleida. Con otros equipos lo he conseguido, pero aquí no”, admitió, antes de señalar una herida que sigue abierta: “Tengo la espinita del penalti de Sevilla.

Su figura trasciende los números. Así lo expresó el entrenador, Jordi Cortés, que agradeció públicamente su papel dentro de un proyecto que, reconoció, no se ajusta a su nivel futbolístico. “Cuando llegué el 21 de julio, el único jugador que sabíamos que iba a estar era él. Hablar de Òscar y de su padre, Miguel, es hablar del Lleida”. Cortés subrayó su ejemplo diario y su condición de referente: “Nos deja un legado muy grande”.

Desde el club, el adjunto a la presidencia, Marc Torres, quiso destacar una trayectoria marcada por la fidelidad y el compromiso, y avanzó que el Lleida ha invitado a todos los clubes de la provincia para acompañar la despedida del capitán el próximo domingo ante el Can Vidalet. Será un adiós colectivo, a la altura de una figura que ha representado mucho más que un brazalete.