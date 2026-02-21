Golpe sobre la mesa de un reivindicativo Nàstic

El Nàstic se resiste a olvidarse de disputar el play-off esta temporada y se sitúa a tres puntos de las plazas de privilegio (con un partido más) tras conseguir una victoria de mucho prestigio en campo del co-líder de la competición.

Por si fuera poco, la victoria llegó tras ponerse por debajo en el marcador. El Atlético Madrileño salió lígeramente mejor al encuentro, y consiguió adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Javi Boñar.

En otro momento de la temporada, el Nàstic hubiera bajado los brazos, pero después de confiar hasta el final para rascar un punto la pasada semana ante el Betis B, no era la ocasión.

Todavía antes del descanso, una gran conducción de Zoilo asistió a Jaume Jardí para poner el empate en el marcador.

En el intermedio, Parralo ajustó y mejoró a los suyos, y el equipo salió lanzado a por la victoria. Nada más salir de los vestuarios, Jardí tuvo el segundo pero lo evitó Esquivel, y a renglón seguido Cedric no perdonó. El ariete grana aprovechó un centro desde la izquierda para anticiparse, entre el punto de penalti y el área pequeña, y conectar un testarazo imposible para Esquivel.

Cedric todavía tuvo el tercero antes de que el Atlético B se volcara en busca del empate.

Obviamente, y como era de esperar, el filial rojiblanco empezó a acular poco a poco a los catalanes, pero Dani Rebollo evitó una buena ocasión local con un gran pie.

El descuento se alargó hasta el octavo minuto, y fue entonces cuando Rebollo se vistió de santo para evitar el tanto del empate.