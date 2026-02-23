Golpe de mando del Sabadell

El Sabadell disipó cualquier duda recuperando el liderato en solitario tras un triunfo balsámico frente al Sanluqueño. Los hombres de Ferran Costa no permitieron espacio a la sorpresa y castigaron la fragilidad de una zaga andaluza que concedió demasiadas facilidades. Aunque Rodri dio el primer aviso visitante estrellando un balón al palo, la reacción local fue inmediata y letal. Joel Priego inauguró el marcador aprovechando un grave error del guardameta Rocafort, desatando la euforia en la Nova Creu Alta. Antes del descanso, la sentencia llegó tras un córner mal despejado que Escudero fusiló desde el punto de penalti.

Con el 2-0, la segunda mitad se convirtió en un trámite plácido donde el orden táctico vallesano anuló al rival. Bonaldo y el propio Priego rozaron el tercero, mientras Diego Fuoli apenas tuvo trabajo ante la inoperancia ofensiva visitante. El pinchazo del Atlético Madrileño termina de redondear una jornada perfecta para los intereses vallesanos. El conjunto arlequinado vuelve a mirar a todos desde la cima, recuperando su mejor versión competitiva.

Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll, Carlos García, Bonaldo, Joel Priego; Xavi Moreno (López-Pinto, 70’), Eneko Aguilar, Quadri (Carlos Alemán, 93’), Rubén Martínez (Miguelete, 60’); Escudero (Tito, 70’) y Coscia (Alan Godoy, 60’).

Sanluqueño: Rocafort; Raúl Sola (Kikín, 79’), Adrián Gómez (Luis Simón, 56’), Almagro, Julio Cabrera; Sato (Viedma, 79’), Noah; Sergio Niza (Ismael, 56’), José Andújar, Rodri; y Marcos Denia (Agustín Juárez, 65’).

Goles:1-0 M. 32 Joel Priego. 2-0 M. 45’+ Eneko Aguilar.

Árbitro: Alemán Pérez. T.A: Eneko Aguilar, Joel Priego; / Agustín Juárez.

Campo: Nova Creu Alta. Un total de 4.616 espectadores.