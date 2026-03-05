Goleador a tiempo parcial

Marcos Mendes es el máximo goleador del Sant Andreu y el tercero del grupo. Le preceden Jaume Tovar y Carles Segura, que han jugado muchos más minutos que él. Asún así, Mendes ha logrado gestionar el tiempo que dispone para hacer los máximos goles posibles. En los veintiún partidos en los que ha tenido participación, el delantero del Sant Andreu ha sumado un total de diez goles, lo que arroja un promedio de 0,71, números que sitúan al ariete nacido en Bissáu como la referencia absoluta del ataque cuatribarrado y uno de los jugadores más letales de la competición.

Pero además, Mendes no ha necesitado ser un fijo de principio a fin en las alineaciones. De hecho, el delantero del Sant Andreu, con la competencia de Walid y Bouba, solo ha jugado tres partidos completos en lo que va de temporada. Su rol ha sido gestionado con inteligencia por Natxo González, que lo ha sustituido en doce ocasiones y lo ha incorporado desde el banquillo como revulsivo en otras seis, disputando 1264 minutos.

Los diez goles de Mendes se reparten de forma equilibrada entre los duelos como local y visitante. En el Narcís Sala ha marcado a la SD Ibiza, Porreres, Valencia Mestalla y Torrent, ante el que firmó un doblete . Lejos de casa, su puntería se mantuvo firme en Andratx, Reus y en el feudo del Atlético Baleares, donde también anotó por partida doble.

Esta temporada supone la de su consagración definitiva en el Sant Andreu desde que lo incorporara a mitad de la temporada pasada procedente del Hércules y ya ha superado sus registros del curso pasado, cuando anotó seis goles en 16 partidos.

Con su actual ritmo anotador, Mendes podría superar sus estadísticas en el Hércules y Tarazona, donde marcó trece y catorce goles respectivamente. Los 26 goles que hizo en la Peña Sport, como desafío.