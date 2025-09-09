El goleador inesperado

El CE Europa ha arrancado su primera aventura en Primera RFEF con un protagonista inesperado en el papel de goleador. Óscar Vacas, mediocentro de 23 años incorporado en verano, ha firmado los dos únicos tantos escapulados en este inicio liguero: el primero, histórico, en la victoria en Torremolinos; el segundo, vital, en el empate en el Nou Sardenya frente al Sevilla Atlético (1-1), aunque se concediera a Sergio Martinez en propia portería. Dos dianas que han significado un triunfo y un empate, es decir, los cuatro puntos que hoy sostienen al equipo de Aday Benítez en la clasificación.

Un mediocentro con instinto de área. Formado en clubes de la órbita barcelonesa como el Santboià, Júpiter y Terrassa, Vacas ha crecido como mediocampista con llegada, con capacidad para alternar la dirección de juego con la presencia en el área rival. Su madurez competitiva la consolidó en el Deportivo Aragón, donde completó dos campañas de gran nivel: 36 partidos y 3 goles en la 2023/24, y 32 partidos, 5 goles y 1 asistencia en la 2024/25, sumando casi 2.500 minutos en la última temporada.

Su fichaje por el Europa hasta junio de 2026 apuntaba a reforzar la medular con criterio y trabajo, pero en apenas dos jornadas ha demostrado algo más: tiene gol. En Torremolinos rompió la sequía anotando el primer tanto de la historia del club en la nueva categoría, y frente al Sevilla Atlético, actuando incluso como referencia ofensiva en fases del partido, rescató un punto con oportunismo y carácter.

Nacido en Barcelona en 2001, Óscar es hijo de Agustí Vacas, histórico jugador y entrenador del fútbol catalán. Un detalle que explica, en parte, su inteligencia táctica y la capacidad para interpretar lo que pide cada partido. A su corta edad, muestra una madurez impropia, con la ambición de consolidarse en una categoría tan exigente como la Primera RFEF.