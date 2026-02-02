Un goleador anda suelto

El mercado de invierno tiene sus riesgos, pero para el CE L'Hospitalet, la incorporación de Ignasi Quer ha resultado ser la inversión más rentable de la temporada. El delantero, que aterrizó en diciembre procedente del Vic, ha dinamitado todos los registros goleadores del conjunto ribereño tras firmar un doblete decisivo ante el Vilassar. Con estas dos dianas, Quer ya suma seis goles en apenas ocho encuentros, una cifra que ha devuelto el aliento a un equipo que acumulaba cuatro jornadas de sequía y dudas.

La irrupción del ariete es, estadísticamente, un fenómeno de eficiencia. En solo dos meses, Ignasi ha logrado igualar los seis tantos de su compañero Flavio Ribeiro, quien ha necesitado 18 partidos para alcanzar esa cifra, y ha pulverizado los números de Buba, que suma cuatro goles en 19 apariciones. No es un hecho aislado: el delantero ya avisó de su capacidad de "matador" con otro doblete en el feudo de la Montañesa, confirmando que su adaptación al ecosistema de la Feixa Llarga ha sido inmediata.

Ignasi Quer llegó con el aval de ser un goleador de raza en el Vic, donde la temporada pasada dejó su sello con 18 tantos y este curso ya acumulaba siete antes de su mudanza. Con una trayectoria sólida de 28 goles en 76 partidos, el de Vic ha demostrado que el salto de escenario no le ha pesado. Curiosamente, el éxito de Ignasi contrasta con la difícil situación de su hermano, Pius Quer, quien pese a sumar cuatro dianas personales, vive la cara amarga del fútbol como colista de la clasificación.

Gracias al "instinto de supervivencia" de su nuevo referente ofensivo, L'Hospitalet rompe su mala racha y se sitúa a solo cinco puntos del liderato. En un tramo de la temporada donde los errores se pagan caros, la figura de Ignasi Quer emerge no solo como un fichaje de invierno, sino como la esperanza real de un club que vuelve a mirar de reojo el ascenso directo.