El Girona quiere estrenarse a domicilio

El Girona FC afronta hoy una auténtica prueba de fuego en el Estadio Municipal El Molinón. Los gerundenses viajan a tierras asturianas con la moral alta tras la espectacular goleada por cinco a dos ante Las Palmas, un choque que devolvió la sonrisa a la grada de Montilivi.

Sin embargo, la gran noticia de la semana en el entorno rojiblanco no ha estado solo en el césped, sino en las oficinas del club. Tras unos días de auténtico infarto, el mercado de fichajes se ha cerrado de forma definitiva para alivio de su cuerpo técnico.La plantilla ha sufrido modificaciones de última hora que han mantenido en vilo a los aficionados hasta el miércoles.

La sonada salida de Azzedine Ounahi y la incorporación del extremo Carles Pérez cerraron una ventana de traspasos sumamente intensa y larga. El entrenador, Quique Álvarez, se ha mostrado liberado y muy satisfecho por cómo ha quedado confeccionado su grupo de futbolistas para este curso. El técnico afirmó con rotundidad que el vestuario está enfocado en hacer una gran campaña. Varios de los nuevos fichajes no disponen del ritmo competitivo idóneo para disputar los noventa minutos a una alta intensidad en la categoría.

Álvarez restó importancia a este hecho y aseguró que la aparente descompensación del plantel se solucionará cuando todos alcancen su pico de forma en unos partidos.

El joven canterano Jastin se ha caído de la convocatoria oficial debido a una inoportuna lesión muscular en su pierna derecha. Las pruebas médicas confirmaron una dolencia en el cuádriceps que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego un tiempo indefinido.