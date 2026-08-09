El Girona no pasa del empate en Tarragona

El nuevo Girona de Quique Álvarez sigue con una pretemporada en la que está ofreciendo más sensaciones que juego, y en esta ocasión no pasó del empate en el Nou Estadi frente a un Nàstic que este curso quiere estar en la parte alta de la tabla.

El partido empezó bien para los gerundenses, con un pase atrás de Álex Moreno para Abel Ruiz, que rompió su sequía de cara a gol con un trallazo que se alojó en el fondo de las mallas local.

Al descanso se llegó con pocas ocasiones más, sin que el Girona pusiera poner más peligro sobre la meta grana.

Tras el descanso, los de Xisco Campos intentaron poner una marcha más, conscientes de que estaban espoleados por su afición y que un empate ante el Girona, pese a ser en pretemporada, era un gran resultado.

Prohens avisó pronto a los pocos minutos de la reanudación con un disparo que atrapó Krapyvtsov, pero no fue hasta el tramo final que llegó el tanto del empate.

Cifuentes tuvo antes todavía una ocasión con un nuevo remate que volvió a obligar a Krapyvtsov a intervenir, pero a ocho minutos para la conclusión Meshak puso las tablas. Una buena acción por la izquierda la definió el centrocampista, recién llegado del Europa, y del que se espera un papel preponderante este curso.

En los últimos instantes, ambos equipos dieron por bueno el empate final.