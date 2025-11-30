El Girona B se reencuentra con la victoria

El Girona B firmó una victoria de enorme valor competitivo ante el Sant Andreu después de cinco jornadas sin conocer la victoria. Los de Quique Álvarez, necesitados de un punto de inflexión, golpearon en el momento justo y defendieron con uñas y dientes un resultado que les devuelve oxígeno y liderazgo en un partido en el que terminaron con solo nueve jugadores.

Tras un inicio equilibrado, Salguero abrió el marcador culminando un córner milimétrico y activó a un filial que, por momentos, jugó con la soltura de las mejores tardes. El Sant Andreu reaccionó, pero antes del descanso Garrido desequilibró el duelo con una acción individual de pura inspiración que él mismo transformó desde los once metros.

La segunda mitad llegó cargada de tensión: el conjunto andreuense asumió el mando, mientras el Girona B se replegaba con orden y sufría cada balón parado. La expulsión de Raúl Martínez primero y la de Arenzana después obligaron a los locales a una resistencia épica, sostenida por un Sergi Puig providencial. Hubo un gol anulado a Armand.

FICHA TÉCNICA

2Girona B: Sergi Puig; Ferrán Ruiz, Biel Farrés, Salguero, Badia (Miranda, 77'); Pol Arnau, Sarasa, Raúl Martínez, Harmony (Calderó, 60'), Katsushima (Alhadar, 77'), Carles Garrido (Arenzana, 77').

1Sant Andreu: Iñaki; Jordi Méndez, Carlos Blanco (Noel, 62'), Luis Martínez (Serrano, 74'), Javi Gómez; Pau Salvans (Santiago, 35'), Albertito, Max Marcet (Sergi García, 62'), Torices, A. García; Naranjo (Armand, 62').

Goles: 1-0 (25'): Salguero. 2-0 (45'+3): Carles Garrido, penalti. 2-1 (90'+4): A. García.

Árbitro: Ramírez Marco (Colegio aragonés). Amarillas a Biel Farrés, Arenzana (2A, 95'), Ferran Ruiz; Marx Marcet, Carlos Blanco, Torices, Sergi García, Javi Gómez. Roja a Raúl Martínez (73').

Campo: Riudarenes.