El Girona B se desata

El Girona B firmó en Vidreres una de esas tardes que quedan para el recuerdo. El filial rojiblanco explotó su versión más desatada para aplastar al Castelló B (7-3) y firmar su goleada récord de la temporada, en un partido que explicó en noventa minutos todo lo que había negado el curso hasta ahora: gol, continuidad y pegada.

Hasta esta jornada, el equipo de Quique Álvarez vivía instalado en la intermitencia ofensiva. Solo había sido capaz de marcar cuatro goles en un partido, en la jornada 4 ante el Terrassa, y únicamente en dos encuentros logró anotar más de un tanto: frente al Sant Andreu (2-1) y en campo del Atlético Baleares (2-2). En seis partidos, directamente, se quedó a cero. Por eso lo sucedido ante el Castelló B tuvo algo de liberación colectiva.

La avalancha fue inmediata. A la media hora, el marcador ya reflejaba un 5-0 que desbordó cualquier previsión, y al descanso se llegó con un 6-2 que resumía una primera parte excelsa del filial. Arango abrió el festival de cabeza, Shin amplió tras una gran acción de Pol Arnau, y el propio lateral firmó el tercero tras una jugada individual de enorme calidad. Papa Ba y Gibi completaron una manita que dejó el partido sin control.

Los valencianos reaccionaron antes del descanso, aprovechando dos desconexiones defensivas, pero Papa volvió a golpear para cerrar una primera mitad de ritmo altísimo. Tras la reanudación, el Castelló B recortó de nuevo, aunque la expulsión de Gabarri frenó cualquier intento de remontada. Momo selló el 7-3 definitivo.

El dato curioso lo deja el reparto del gol: Papa Ba, Arango y Pol Arnau lideran la tabla interna con tres tantos cada uno, y todos los goles del equipo han llegado desde defensas y delanteros. Ningún centrocampista ha visto aún puerta.