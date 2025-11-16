El Gimnàstic se toma un respiro

El Nàstic no jugó a su mejor nivel, pero sumó tres puntos que le permiten reencontrarse con la victoria después de varias jornadas sin hacerlo. Buen estreno de Cristóbal Parralo ante su nueva afición. Valió el solitario tanto de Marcos Baselga en la primera parte. El tanto llegó después de que el jugador grana recogiera un balón suelto en el área pequeña para batir a Manu García con un disparo casi sin ángulo. El Marbella, que había trabajado hasta entonces bien en defensa, lo acusó mucho hasta el descanso. Notic

Pocas opciones. Tras el receso, los de David Movilla mejoraron y se mostraron mucho más ambiciosos. Sin embargo, apenas tuvieron capacidad para generar situaciones de peligro ante la portería de un seguro Dani Rebollo. Los tarraconenses esperaron su momento para asestar el golpe definitivo al partido, aunque con escasa fortuna. Cedric y Pau Martínez estuvieron cerca de conseguir el segundo tanto. Los malagueños mantuvieron sus opciones hasta el final, pero el marcador no cambió pese a que lo intentaron en todo momento. El conjunto grana se toma un merecido respiro.