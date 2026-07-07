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Fútbol catalán

El Gimnàstic renueva y rejuvenece su plantilla

La plantilla proyectada para la temporada 2026/27, a falta de nuevos fichajes, bajaría la media de edad hasta los 25,44 años, por los 26’11del ejercicio anterior

El equipo grana apuesta por la cantera y jugadores jóvenes

Oriol Subirats ha subido al primer equipo desde la cantera

Oriol Subirats ha subido al primer equipo desde la cantera / @NASTICTARRAGONA

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El Nàstic encara el mercado estival con un claro objetivo deportivo y de modelo: rejuvenecer todavía más una plantilla que ya ha ido bajando su edad media de forma sostenida en las últimas cinco temporadas. Si se mantiene el bloque actual de 21 futbolistas, la temporada 2026/27 será la más joven desde que el equipo compite en la categoría de bronce del fútbol español. En la 2021/22 la media era de 27,99 años. La tendencia a la baja se consolidó en la 2022/23 (26,81), alcanzó su mínimo en la 2023/24 (26,21) y, tras un repunte en la 2024/25 (26,72), volvió a descender en la 2025/26 a los 26,11 años.

La proyección para 2026/27 marca un nuevo récord: 25,44 años. Esta plantilla “de futuro” ya cuenta con varios jugadores nacidos a partir del 2000 que tendrán un rol protagonista. Enric Pujol (nacido el 19/05/2006) sería el jugador más joven de la primera plantilla con apenas 20 años recién cumplidos. Junto a él destacan otros talentos emergentes como David Alba, Mangel Prendes, Pau Martínez o Santos, todos ellos con proyección y minutos crecientes en las últimas campañas.

La dirección deportiva ha apostado por el talento de la cantera y por incorporaciones jóvenes de bajo coste. Esta estrategia ha permitido al club reducir la nómina media de edad sin sacrificar competitividad, algo que en el fútbol actual no es sencillo.

La idea es completar la plantilla con dos o tres fichajes selectivos, preferiblemente también de perfil sub-23, para mantener o incluso mejorar esta media histórica. El dato cobra aún más valor si se tiene en cuenta que el Nàstic ha sido históricamente un equipo con media de edad más bien alta en comparación con sus rivales directos. Esta transformación generacional coincide además con la llegada de nuevas generaciones procedentes del fútbol base, que han dado un salto cualitativo notable.

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La reorganización en la estructura de su cantera con la incorporación de Sergi Parés como director del fútbol base va a tener peso en un Nàstic cada vez más de casa.

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