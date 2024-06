El Gimnàstic recurrirá la sanción

El Gimnàstic de Tarragona, SAD informa que recurrirá la resolución del Juez Disciplinario Único para competiciones no profesionales adoptada el 26/06/2024 y publicada a fecha de hoy. El equipo grana considera injusta y desproporcionada la sanción y ha lamentado que el Juez Disciplinario solo haya tenido en cuenta para su sentencia el acta arbitral de Eder Mallo.

Lluis Fábregas, director general del Nàstic, se mostró decepcionado por la gravedad de la sanción en declaraciones a Tarragona Radio: "Estamos muy tristes por esta sanción, creemos que es injusta, inmerecida y desproporcionada. El Juez Disciplinario solo ha tenido en cuenta para su sentencia el acta arbitral de Eder Mallo que hace una descripción de los hechos que no se ajustan a la realidad y sin embargo no ha considerado el informe imparcial de los Mossos d’Esquadra donde describe lo que pasó antes, durante y después del encuentro y en la que queda evidente la falsedad del acta arbitral". Fàbregas añade que "el informe de los Mossos es neutral y no entendemos que no se tenga en cuenta a la hora de fijar una sanción".

Fàbregas ha asegurado también que confían en que prevalezca la verdad: "Estamos tranquilos porque había más de 14.500 personas en el Nou Estadi y muchas otras viéndolo por televisión y todos pudieron ver lo que pasó en el terreno de juego". El director general del Gimnàstic ha recordado que también se lanzaron balones al campo en Málaga y en Córdoba y en ese caso "el árbitro no se fue del campo". El dirigente grana ha recalcado que el motivo de la interrupción del partido fue "para no expulsar a un jugador que lanzó un balón contra la grada y ese parón rompió el ritmo de juego y tuvo repercusión en el resultado final".

La entidad considera totalmente desmedida la sanción impuesta y reitera que acudirá a la justicia ordinaria para el esclarecimiento de los hechos de forma imparcial. Y es que tras la resolución del Juez Disciplinario Único de la RFEF sobre todos los incidentes recogidos por el colegiado Eder Mallo una vez finalizado el encuentro, el club catalán deberá hacer frente a sanciones muy duras. Lo más grave del acta son las amenazas de muerte que recogió el colegiado una vez se encontraban dentro del vestuario, cuya puerta fue golpeada en repetidas de ocasiones y abierta sin autorización para intimidar al equipo arbitral entero. Y como consecuencia del lanzamiento de bengalas, el Nàstic ha sido sancionado con el cierre del Estadi Nou Costa Daurada durante cuatro partidos que deberá disputar a puerta cerrada, además de varias multas económicas de 10.000 euros.

Ignacio González Ruiz y David Concha Salas también han sido sancionados con mucha dureza. El primero fue expulsado por doble amarilla y el acta recoge que se encaró con el cuarto árbitro "llegando a golpearle con su dedo índice en la zona derecha de su costado. Tras esto, se mantiene en boca de vestuarios, visible desde el terreno de juego, presenciando el partido y negándose a retirarse pese a las insistencias nuestras y del equipo de seguridad. Continuó increpándonos tanto al equipo arbitral como al equipo rival".

Por ello, Ignacio González Ruiz recibe una sanción de cinco partidos. Una por la expulsión, dos por negarse a ir hacia los vestuarios y otros dos por las protestas a los colegiados. Además de tres meses de suspensión por agresión a los árbitros tras ser expulsado.

En el caso de David Concha Salas, según el acta fue expulsado "por salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones. Dirigiéndose a mi asistente número 1 en los siguientes términos: 'Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta'. Negándose a retirarse a vestuarios. Previamente, le lanza el agua de una botella de 33 cl vaciándola sobre su cuerpo".