El Gimnàstic presenta a sus revulsivos de invierno

El Nàstic presentó a sus tres incorporaciones del mercado de invierno en un contexto de reajuste deportivo y con la necesidad de reforzar el mensaje de cohesión interna. Aitor Gelardo, Hugo Pérez y Ander Zoilo ya forman parte del día a día del primer equipo.

Aitor Gelardo, mediocentro de 23 años con contrato hasta junio de 2027, explicó que su llegada estuvo marcada por la confianza en el cuerpo técnico y por su relación previa con Cristóbal Parralo. El centrocampista reconoció que la llamada del Nàstic fue determinante y subrayó su ambición colectiva, convencido de que el equipo tiene potencial para crecer en la clasificación.

Hugo Pérez, central de 23 años cedido por el Espanyol, señaló que aterriza en Tarragona con la intención de sumar minutos y ayudar al grupo tras una etapa sin continuidad. El defensor se mostró satisfecho con sus primeras sensaciones y destacó su rápida adaptación al vestuario y al modelo competitivo del equipo.

Por su parte, Ander Zoilo, lateral izquierdo de 25 años cedido por el Tenerife, remarcó la importancia de tener continuidad para seguir progresando. El futbolista definió al Nàstic como un entorno adecuado para dar pasos adelante.

Durante el acto, el secretario técnico Sergi Parés explicó que el club intentó incorporar a Josep Calavera, finalmente cedido al Hércules, y descartó otras operaciones que se habían valorado. También confirmó que se trabaja en salidas pendientes para liberar fichas y mantener margen de maniobra en los últimos días de mercado.

El presidente ejecutivo, Lluís Fàbregas, cerró el acto reiterando la confianza del consejo en Cristóbal Parralo y su cuerpo técnico, insistiendo en que el proyecto mantiene intactas sus opciones deportivas. Desde el club se subrayó la necesidad de estabilidad, cohesión y trabajo colectivo para encontrar una versión más regular del equipo en el segundo tramo de la temporada.