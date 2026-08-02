Gimnàstic, ocho partidos en 23 días

El Gimnàstic arranca un agosto frenético para certificar su puesta a punto. Tras iniciar el rodaje, los de Xisco Campos afrontarán ocho amistosos de máxima exigencia. El gran objetivo es llegar en condiciones óptimas al debut liguero de finales de mes. La afición jugará un papel clave, con citas de nivel ante Girona FC y SD Huesca en el Nou Estadi. El choque ante los oscenses corresponderá al prestigioso Trofeu Ciutat de Tarragona.

Fuera de casa, destaca el cambio de hora oficial frente al filial del RCD Espanyol. Ese compromiso en la Dani Jarque se adelantará finalmente a las diez y media matinales.

La ruta arranca este mismo sábado visitando el siempre complicado feudo de la UE Olot. También habrá una exótica prueba a puerta cerrada contra el potente Petro de Luanda.

Filiales de entidad como Valencia Mestalla y Villarreal B calibrarán el nivel competitivo. El exigente calendario estival se cerrará con un derbi vecinal frente al CE El Catllar.

Un calendario sin respiro diseñado para forjar un bloque sólido, dinámico y ganador donde se pondrá a prueba el potencial de un equipo muy renovado y cuyo objetivo vuelve a ser el ascenso. El Nou Estadi ya devora los días esperando el debut oficial ante el Real Zaragoza.